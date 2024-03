Ailee、一般男性との熱愛を認める「来年の結婚を前提に交際中」

歌手のAileeが、結婚を前提に熱愛中だ。所属事務所A2Zエンターテインメントは本日(19日)、Newsenに「Aileeは知人の紹介で出会った一般男性と、来年の結婚を前提に交際している」と伝えた。続けて「準備ができ次第、直接ファンの皆様に嬉しい便りを伝える予定だ」と明かした。Aileeの交際相手は一般男性で、事業家だという。2012年に「Heaven」で音楽界にデビューした彼女は、「I will show you」「Singing Got Better」「Don't Touch Me」「Mind Your Own Business」などのヒット曲で人気を博した。

【A2Zエンターテインメント コメント全文】



こんにちは。A2Zエンターテインメントです。本日、あるメディアを通じて報道されたAileeの熱愛と関連し、事務所の公式立場をお伝えします。



Aileeは知人の紹介で出会った一般男性と、来年の結婚を前提に交際を続けています。



Aileeは準備ができ次第、直接ファンの皆様に嬉しい便りをお伝えする予定です。二人の交際を温かい目で見守って応援してください。



ありがとうございます。