´Ú¹ñ¤Î¡È¹âÂ®¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÍÎÉþ²°¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¹Ô¤Ã¤¿¡©¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è
½ÕµÙ¤ß¤âÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤ËÆþ¤ê¡ÖÎ¹¹Ô¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ó¤¤ê¥¥å¡¼¥È¤Ê¤ªÍÎÉþ¤òÃå¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÍÎÉþ¤Ï¤ªÃÍÃÊ¤¬Ä¥¤ê¤¬¤Á¡Ä¡£¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¹ØÆþ¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤äÀ¸ÃÏ´¶¡¢¤ªÆÏ¤±ÆüÄø¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ã¤È²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍÎÉþ²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢2023Ç¯12·î¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¹âÂ®¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¸¶½ÉÅ¹¡×¡£
´Ú¹ñ¤Ë¤¢¤ë¹âÂ®¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢ÍÎÉþ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¹âÂ®¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡×¤È¤Ï¡¢Ìó600¤â¤Î¤ªÅ¹¤¬½¸¤Þ¤ëÃÏ²¼¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°³¹¤Î¤³¤È¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤«¤Ê¤ê¤ª¼ê·Ú¤Ê¤ªÃÍÃÊ¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â³°¤»¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¡Ö¹âÂ®¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¸¶½ÉÅ¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÂ®¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¸¶½ÉÅ¹¡¿¸¶½É
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¹âÂ®¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¸¶½ÉÅ¹¡×¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤ÎÃÝ²¼ÄÌ¤êÉÕ¶á¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾ì¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤¢¤ë¹âÂ®¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤½¤Î¤ªÃÍÃÊ¡ª¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ò5000±ß°Ê²¼¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Û¤É¡¢¤ª¼ê·Ú¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
»îÃå¼¼¤â´°È÷¡£ÄÌÈÎ¤À¤ÈÍ¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¯¤ÆÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤Ê¤é»îÃå¤·¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡£
´Ú¹ñ¤Ã¤Ý¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÀªÂ·¤¤
Å¹Æâ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Í¥¥ó¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¤â¡¢´Ú¹ñ´¶ËþºÜ¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¡£
¥Ä¥¤¡¼¥É¥¹¥«¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¡¢¥«¡¼¥´¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È·Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÏÅý¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÍÎÉþ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¡¢¥«¥é¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥×¥ê¡¼¥Ä¥¹¥«¡¼¥È¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÉý¤¬¶¹¤¤¤â¤Î¤«¤é¹¤¤¤â¤Î¡¢¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¤â¤Î¤ä¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¼ïÎà¤¬ËÉÙ¡£
¹âÂ®¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¸¶½ÉÅ¹¤Ê¤é¡¢µá¤á¤Æ¤¤¤¿·Á¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾®Êª¤Î¼ïÎà¤¬ËÉÙ
ÍÎÉþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃíÌÜ¤Î¾®Êª¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª´Ú¹ñ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥°¥ë¥ß¥Ã¥È¡É¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÀÇ¹þ1430±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¥°¥ë¥ß¥Ã¥È¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î»Ò¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¡£¥Ï¥ó¥°¥ëÊ¸»ú¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤Ã¤Ý¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ´¶ËþºÜ¤Î¥ì¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¤ä¥·¡¼¥ë¡¢¾Ã¤·¥´¥à¤Ê¤É¤Î»¨²ß¾¦ÉÊ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥ì¥«¤òÆþ¤ì¤ë¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¤è¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥Ô¥¢¥¹¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾®Êª¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤¬1000±ß°Ê²¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªºâÉÛ¤ÎÉ³¤¬´Ë¤ß¤½¤¦¡Ä¡£ÇúÇã¤¤Ãí°Õ¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¹âÂ®¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¸¶½ÉÅ¹¡×¤Ï¡¢¤ª¼êº¢¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£¤ªºâÉÛ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¸¶½ÉÅ¹°Ê³°¤Ë¤âÂçºå¡¦µþÅÔ¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹âÂ®¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¸¶½ÉÅ¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-8-25 BU¸¶½É1825 1³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á20:00
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
¸ø¼°Instagram¡§@kterminal_harajuku
¤Ç¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÍÎÉþ¤Ï¤ªÃÍÃÊ¤¬Ä¥¤ê¤¬¤Á¡Ä¡£¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¹ØÆþ¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤äÀ¸ÃÏ´¶¡¢¤ªÆÏ¤±ÆüÄø¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ã¤È²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍÎÉþ²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢2023Ç¯12·î¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¹âÂ®¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¸¶½ÉÅ¹¡×¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤«¤Ê¤ê¤ª¼ê·Ú¤Ê¤ªÃÍÃÊ¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â³°¤»¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¡Ö¹âÂ®¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¸¶½ÉÅ¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÂ®¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¸¶½ÉÅ¹¡¿¸¶½É
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¹âÂ®¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¸¶½ÉÅ¹¡×¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤ÎÃÝ²¼ÄÌ¤êÉÕ¶á¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾ì¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤¢¤ë¹âÂ®¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤½¤Î¤ªÃÍÃÊ¡ª¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ò5000±ß°Ê²¼¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Û¤É¡¢¤ª¼ê·Ú¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
»îÃå¼¼¤â´°È÷¡£ÄÌÈÎ¤À¤ÈÍ¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¯¤ÆÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤Ê¤é»îÃå¤·¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡£
´Ú¹ñ¤Ã¤Ý¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÀªÂ·¤¤
Å¹Æâ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Í¥¥ó¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¤â¡¢´Ú¹ñ´¶ËþºÜ¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¡£
¥Ä¥¤¡¼¥É¥¹¥«¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¡¢¥«¡¼¥´¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È·Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÏÅý¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÍÎÉþ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¡¢¥«¥é¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥×¥ê¡¼¥Ä¥¹¥«¡¼¥È¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÉý¤¬¶¹¤¤¤â¤Î¤«¤é¹¤¤¤â¤Î¡¢¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¤â¤Î¤ä¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¼ïÎà¤¬ËÉÙ¡£
¹âÂ®¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¸¶½ÉÅ¹¤Ê¤é¡¢µá¤á¤Æ¤¤¤¿·Á¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾®Êª¤Î¼ïÎà¤¬ËÉÙ
ÍÎÉþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃíÌÜ¤Î¾®Êª¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª´Ú¹ñ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥°¥ë¥ß¥Ã¥È¡É¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÀÇ¹þ1430±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¥°¥ë¥ß¥Ã¥È¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î»Ò¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¡£¥Ï¥ó¥°¥ëÊ¸»ú¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤Ã¤Ý¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ´¶ËþºÜ¤Î¥ì¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¤ä¥·¡¼¥ë¡¢¾Ã¤·¥´¥à¤Ê¤É¤Î»¨²ß¾¦ÉÊ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥ì¥«¤òÆþ¤ì¤ë¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¤è¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥Ô¥¢¥¹¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾®Êª¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤¬1000±ß°Ê²¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªºâÉÛ¤ÎÉ³¤¬´Ë¤ß¤½¤¦¡Ä¡£ÇúÇã¤¤Ãí°Õ¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¹âÂ®¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¸¶½ÉÅ¹¡×¤Ï¡¢¤ª¼êº¢¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£¤ªºâÉÛ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¸¶½ÉÅ¹°Ê³°¤Ë¤âÂçºå¡¦µþÅÔ¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹âÂ®¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¸¶½ÉÅ¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-8-25 BU¸¶½É1825 1³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á20:00
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
¸ø¼°Instagram¡§@kterminal_harajuku