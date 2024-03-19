Ｊリーグ、野々村チェアマンの再任が正式決定！ 新特任理事に小野伸二氏
Ｊリーグは１９日、都内で社員総会・臨時理事会を開き、野々村芳和チェアマン（５１）の再任を正式決定した。２０２２年３月にＪリーグの元選手として初のチェアマンに就任し、２期目となる。
また、１月の理事会で承認されていた新たな理事、幹事が正式決定した。特任理事として、昨季限りで現役を引退した元日本代表の小野伸二さん（４４）が新たに加わった。小野氏はこの日、体調不良のため欠席した。
◆Ｊリーグ理事・幹事・特任理事（カッコ内は主な所属、星印は新任）
▼チェアマン 野々村芳和（Ｊリーグチェアマン）
▼理事 大倉智（株式会社いわきスポーツクラブ・代表取締役社長）
▼理事 小泉文明（株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー 代表取締役社長）
▼理事 ★小西工己（株式会社名古屋グランパスエイト 代表取締役社長）
▼理事 杉本勇次（ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパンＬＬＣ日本代表）
▼理事 元榮太一郎（弁護士ドットコム株式会社 代表取締役社長）
▼理事 ★秋山有子（株式会社サンリオ 常務執行役員）
▼理事 ★藤原弘治（株式会社みずほフィナンシャルグループ 特別顧問）
▼理事 ★政井貴子（ＳＢＩ金融経済研究所株式会社 取締役理事長）
▼監事 鈴木秀和（Ｊリーグ監事）
▼監事 小林久美（Ｔｏｋｙｏ Ａｔｈｌｅｔｅｓ Ｏｆｆｉｃｅ株式会社 代表取締役）
▼監事 ★大金直樹（東京フットボールクラブ株式会社 取締役会長）
▼特任理事 内田篤人（公益財団法人日本サッカー協会 ロールモデルコーチ）
▼特任理事 高田春奈（公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ チェア）
▼特任理事 中村憲剛（Ｆｒｏｎｔａｌｅ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ Ｏｒｇａｎｉｚｅｒ）
▼特任理事 夫馬賢治（株式会社ニューラル 代表取締役ＣＥＯ）
▼特任理事 ★小野伸二（Ｏｎｅ Ｈｏｋｋａｉｄｏ Ｎｅｘｕｓ Ｏｒｇａｎｉｚｅｒ）