小野伸二氏

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　Ｊリーグは１９日、都内で社員総会・臨時理事会を開き、野々村芳和チェアマン（５１）の再任を正式決定した。２０２２年３月にＪリーグの元選手として初のチェアマンに就任し、２期目となる。

　また、１月の理事会で承認されていた新たな理事、幹事が正式決定した。特任理事として、昨季限りで現役を引退した元日本代表の小野伸二さん（４４）が新たに加わった。小野氏はこの日、体調不良のため欠席した。

◆Ｊリーグ理事・幹事・特任理事（カッコ内は主な所属、星印は新任）

▼チェアマン　野々村芳和（Ｊリーグチェアマン）

▼理事　大倉智（株式会社いわきスポーツクラブ・代表取締役社長）

▼理事　小泉文明（株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー　代表取締役社長）

▼理事　★小西工己（株式会社名古屋グランパスエイト　代表取締役社長）

▼理事　杉本勇次（ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパンＬＬＣ日本代表）

▼理事　元榮太一郎（弁護士ドットコム株式会社　代表取締役社長）

▼理事　★秋山有子（株式会社サンリオ　常務執行役員）

▼理事　★藤原弘治（株式会社みずほフィナンシャルグループ　特別顧問）

▼理事　★政井貴子（ＳＢＩ金融経済研究所株式会社　取締役理事長）

▼監事　鈴木秀和（Ｊリーグ監事）

▼監事　小林久美（Ｔｏｋｙｏ　Ａｔｈｌｅｔｅｓ　Ｏｆｆｉｃｅ株式会社　代表取締役）

▼監事　★大金直樹（東京フットボールクラブ株式会社　取締役会長）

▼特任理事　内田篤人（公益財団法人日本サッカー協会　ロールモデルコーチ）

▼特任理事　高田春奈（公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ　チェア）

▼特任理事　中村憲剛（Ｆｒｏｎｔａｌｅ　Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ　Ｏｒｇａｎｉｚｅｒ）

▼特任理事　夫馬賢治（株式会社ニューラル　代表取締役ＣＥＯ）

▼特任理事　★小野伸二（Ｏｎｅ　Ｈｏｋｋａｉｄｏ　Ｎｅｘｕｓ　Ｏｒｇａｎｉｚｅｒ）