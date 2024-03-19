¶áÇ¯¤Î2À¤ÇÐÍ¥¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡È¼·¸÷¤ê¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ëÍýÍ³¡£ÍÌ¾ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤«¤é¹Í»¡
¡¡1¼¡¿³ºº¿¿¤ÃºÇÃæ¤Î¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÁá¤¯¤â¤Ò¤È¤ê¤Î±þÊç¼Ô¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤½¤ÎÉÄ»ú¡¢¡ÖÃ«¸¶À«¡×¤Ë¤ß¤ó¤ÊÈ¿±þ¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¡£Ã«¸¶¾Ï²ð¤ÎÄ¹ÃË¡¦Ã«¸¶¼·²»¡Ê20ºÐ¡Ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¿·¤¿¤ÊÆóÀ¤ÇÐÍ¥¤ÎºÍÇ½¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤³¤È¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢ÆóÀ¤ÇÐÍ¥¤Î²«¶â´ü¤Îº£¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë°ïºà¤È¤Ï¡©
¢¡¡ÈÆóÀ¤ÇÐÍ¥¡É¤¬Ä¹¤¯»Ä¤ì¤ë¤«¤ÏËÜ¿Í¼¡Âè
¡¡ÆóÀ¤ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Î¶Á¤¤Ï¤¹¤°Èø¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Î·ù¤é¤·¤¤É½¸½¤ò°ú¤½Ð¤¹¤«¤é¤À¡£ÆóÀ¤¤È¤¤¤¨¤Ð¼·¸÷¤ê¡£¼·¸÷¤ê¤È¤¤¤¨¤ÐÆóÀ¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡¡Æó¤È¤«¼·¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤Î¤É¤Ã¤Á¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÆÈ¼«¤Ëµ±¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡ÊÆóÀ¤¡ËÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤ÈºÍÇ½¤À¡£ÆóÀ¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¼·¸÷¤ê¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤Î¼ÂÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¡¢ÀäÂÐÅª¤ËÊ¿Åù¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¤³¦¡¢¤½¤ó¤Ê´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂ¾¤ÎÇÐÍ¥¤è¤êÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÄ¹¤¯»Ä¤ì¤ë¤«¤ÏËÜ¿Í¼¡Âè¡£¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£ºÇ¶á¤ÎÆóÀ¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ï¡¢³§¤¬³§¡¢Â·¤Ã¤ÆºÍÇ½¤ò»ýÂ³Åª¤Ë³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÈÆóÀ¤ÇÐÍ¥¤Î²«¶â´ü¡ÉÅþÍè¤«¡©
¡¡É®Æ¬³Ê¤Ï¡¢µÜÂôÉ¹µû¤Èº´Æ£ÈìÈþ¡£¤½¤â¤½¤âÆóÀ¤¤À¤Ê¤ó¤ÆÁ°Äó¤ÇÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£Èà¤é¤¬¡¢°ïºàÃæ¤Î°ïºà¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤â¤Ï¤ä°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡µÜÂô¤Ï¡¢¸µTHE BOOM¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤À¤Ã¤¿µÜÂôÏÂ»Ë¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¡£º´Æ£¤Ï¡¢ÀõÌîÃé¿®¤ÈChara¤ÎÂ©»Ò¡£À¾Åç½¨½Ó¼ç±é¤Î¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡ÁÉã¤È»ä¤Î¥¢¥Ñ¥Ã¥·¥ª¥Ê¡¼¥È¡Á¡Ù¡ÊTBS¡¢Ëè½µÆüÍËÆü¤è¤ë9»þÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢¥Á¥§¥ê¥¹¥ÈÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÅëí¡Ê¤»¤¤¤Ò¤Ä¡Ë¤Ê¶õµ¤´¶¤Ï¡¢ÀõÌî¤ÎËÑëÄ¡Ê¤Ü¤¯¤È¤Ä¡Ë¤µ¤ËÉé¤±¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ÔÂ¼Àµ¿Æ¤È¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ë»ÔÂ¼Í¥ÂÁ¤âºÇ¶áÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤é2024Ç¯¤Ï¡¢¶õÁ°¤Î¡ÈÆóÀ¤ÇÐÍ¥¤Î²«¶â´ü¡É¤ËÆÍÆþÃæ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤à¤·¤í¡¢ÆóÀ¤ËüºÐ¡Ê¡ª¡Ë¤Î»þÂå¤¬¤¤¿¤Î¤À¡£
¢¡Ê¢¤¬¿ø¤ï¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ËÃíÌÜ
¡¡¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ÎÀª¤¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¾¤Ë¤âÍê¤â¤·¤¤ºÍÇ½¤¬¤¶¤¯¤¶¤¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤â¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÊÂè37²ó¡Ë¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢¿³ºº¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î±þÊç¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSHOWROOM¡×¤Ç1¿³ººÃæ¤Î¤½¤Î¿Í¤ÎÌ¾¤Ï¡¢Ã«¸¶¼·²»¡£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉã¤Î±Æ¶Á¡×¤È½ñ¤«¤ì¡¢Ã«¸¶¤ÎÉÄ»ú¤«¤é¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¹Í»¡¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¡¢Èà¤ÏÃ«¸¶¾Ï²ð¤ÎÄ¹ÃË¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡ÂÐ¤·¤ÆÈà¤ÏInstagram¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊDM¤È¤«¼ÁÌä¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÏËÍ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤ÏËÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡É®¼Ô¤ÏÆÃ¤Ë¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤¿¡£¹¥´ñ¤Î´ãº¹¤·¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤è¤¦¤È¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¼«Ê¬¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¼Â¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡¢Ê¢¤¬¿ø¤ï¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆÉ²ò¤¹¤Ù¤¤À¡£
¢¡¼ÂÉã¤Ï¤¤¤·¤À°íÀ®
¡¡SHOWROOM¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëµºÜ¤Î¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÌ¤À®Ç¯¡Ù¡ÊTBS¡¢1995Ç¯¡Ë¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÃ«¸¶½Ð±éºî¡£¼ç±é¤Ï¤¤¤·¤À°íÀ®¡£Ã«¸¶¤È¤¤¤·¤À¤Ï·»ÄïÌò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤·¤À¤³¤½¡¢Ã«¸¶¼·²»¤Î¼ÂÉã¤À¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡£
¡¡Æ±¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¡ÖÉã¡×¤È¤Ï¡¢Êì¤ÎºÆº§Áê¼ê¤Ç¤¢¤ëÃ«¸¶¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤¤¤·¤À¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥À¥Ö¥ë¥ß¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¤Î±þÊç¼Ô¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿·ÝÇ½¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò1¼¡¿³ººÃÊ³¬¤«¤éÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤·¡¢¡È¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÅÐÎµÌç¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸¢°Ò¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Æ±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ËºÆ¤Ó³èµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤½¤ÎÉÄ»ú¡¢¡ÖÃ«¸¶À«¡×¤Ë¤ß¤ó¤ÊÈ¿±þ¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¡£Ã«¸¶¾Ï²ð¤ÎÄ¹ÃË¡¦Ã«¸¶¼·²»¡Ê20ºÐ¡Ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¿·¤¿¤ÊÆóÀ¤ÇÐÍ¥¤ÎºÍÇ½¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤³¤È¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢ÆóÀ¤ÇÐÍ¥¤Î²«¶â´ü¤Îº£¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë°ïºà¤È¤Ï¡©
¡¡ÆóÀ¤ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Î¶Á¤¤Ï¤¹¤°Èø¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Î·ù¤é¤·¤¤É½¸½¤ò°ú¤½Ð¤¹¤«¤é¤À¡£ÆóÀ¤¤È¤¤¤¨¤Ð¼·¸÷¤ê¡£¼·¸÷¤ê¤È¤¤¤¨¤ÐÆóÀ¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡¡Æó¤È¤«¼·¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤Î¤É¤Ã¤Á¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÆÈ¼«¤Ëµ±¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡ÊÆóÀ¤¡ËÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤ÈºÍÇ½¤À¡£ÆóÀ¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¼·¸÷¤ê¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤Î¼ÂÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¡¢ÀäÂÐÅª¤ËÊ¿Åù¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¤³¦¡¢¤½¤ó¤Ê´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂ¾¤ÎÇÐÍ¥¤è¤êÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÄ¹¤¯»Ä¤ì¤ë¤«¤ÏËÜ¿Í¼¡Âè¡£¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£ºÇ¶á¤ÎÆóÀ¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ï¡¢³§¤¬³§¡¢Â·¤Ã¤ÆºÍÇ½¤ò»ýÂ³Åª¤Ë³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÈÆóÀ¤ÇÐÍ¥¤Î²«¶â´ü¡ÉÅþÍè¤«¡©
¡¡É®Æ¬³Ê¤Ï¡¢µÜÂôÉ¹µû¤Èº´Æ£ÈìÈþ¡£¤½¤â¤½¤âÆóÀ¤¤À¤Ê¤ó¤ÆÁ°Äó¤ÇÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£Èà¤é¤¬¡¢°ïºàÃæ¤Î°ïºà¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤â¤Ï¤ä°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡µÜÂô¤Ï¡¢¸µTHE BOOM¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤À¤Ã¤¿µÜÂôÏÂ»Ë¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¡£º´Æ£¤Ï¡¢ÀõÌîÃé¿®¤ÈChara¤ÎÂ©»Ò¡£À¾Åç½¨½Ó¼ç±é¤Î¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡ÁÉã¤È»ä¤Î¥¢¥Ñ¥Ã¥·¥ª¥Ê¡¼¥È¡Á¡Ù¡ÊTBS¡¢Ëè½µÆüÍËÆü¤è¤ë9»þÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢¥Á¥§¥ê¥¹¥ÈÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÅëí¡Ê¤»¤¤¤Ò¤Ä¡Ë¤Ê¶õµ¤´¶¤Ï¡¢ÀõÌî¤ÎËÑëÄ¡Ê¤Ü¤¯¤È¤Ä¡Ë¤µ¤ËÉé¤±¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ÔÂ¼Àµ¿Æ¤È¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ë»ÔÂ¼Í¥ÂÁ¤âºÇ¶áÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤é2024Ç¯¤Ï¡¢¶õÁ°¤Î¡ÈÆóÀ¤ÇÐÍ¥¤Î²«¶â´ü¡É¤ËÆÍÆþÃæ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤à¤·¤í¡¢ÆóÀ¤ËüºÐ¡Ê¡ª¡Ë¤Î»þÂå¤¬¤¤¿¤Î¤À¡£
¢¡Ê¢¤¬¿ø¤ï¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ËÃíÌÜ
¡¡¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ÎÀª¤¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¾¤Ë¤âÍê¤â¤·¤¤ºÍÇ½¤¬¤¶¤¯¤¶¤¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤â¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÊÂè37²ó¡Ë¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢¿³ºº¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î±þÊç¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSHOWROOM¡×¤Ç1¿³ººÃæ¤Î¤½¤Î¿Í¤ÎÌ¾¤Ï¡¢Ã«¸¶¼·²»¡£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉã¤Î±Æ¶Á¡×¤È½ñ¤«¤ì¡¢Ã«¸¶¤ÎÉÄ»ú¤«¤é¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¹Í»¡¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¡¢Èà¤ÏÃ«¸¶¾Ï²ð¤ÎÄ¹ÃË¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡ÂÐ¤·¤ÆÈà¤ÏInstagram¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊDM¤È¤«¼ÁÌä¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÏËÍ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤ÏËÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡É®¼Ô¤ÏÆÃ¤Ë¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤¿¡£¹¥´ñ¤Î´ãº¹¤·¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤è¤¦¤È¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¼«Ê¬¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¼Â¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡¢Ê¢¤¬¿ø¤ï¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆÉ²ò¤¹¤Ù¤¤À¡£
¢¡¼ÂÉã¤Ï¤¤¤·¤À°íÀ®
¡¡SHOWROOM¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëµºÜ¤Î¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÌ¤À®Ç¯¡Ù¡ÊTBS¡¢1995Ç¯¡Ë¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÃ«¸¶½Ð±éºî¡£¼ç±é¤Ï¤¤¤·¤À°íÀ®¡£Ã«¸¶¤È¤¤¤·¤À¤Ï·»ÄïÌò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤·¤À¤³¤½¡¢Ã«¸¶¼·²»¤Î¼ÂÉã¤À¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡£
¡¡Æ±¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¡ÖÉã¡×¤È¤Ï¡¢Êì¤ÎºÆº§Áê¼ê¤Ç¤¢¤ëÃ«¸¶¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤¤¤·¤À¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥À¥Ö¥ë¥ß¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¤Î±þÊç¼Ô¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿·ÝÇ½¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò1¼¡¿³ººÃÊ³¬¤«¤éÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤·¡¢¡È¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÅÐÎµÌç¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸¢°Ò¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Æ±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ËºÆ¤Ó³èµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤¿¡£