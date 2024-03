TOMORROW X TOGETHER、ワールドツアーのアメリカ公演を発表…8都市で開催

TOMORROW X TOGETHERが、ソウルに続いてアメリカ8都市で3度目のワールドツアーを開催する。本日(19日)、TOMORROW X TOGETHERは公式SNSを通じて「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN U.S.」(以下、「ACT : PROMISE IN U.S.」)を発表した。これによると彼らは5月14日のタコマ公演をはじめ、18日にオークランド、21、22日にロサンゼルス、26日にヒューストン、29日にアトランタ、6月1、2日にニューヨーク、5、6日にローズモント、8日にワシントンD.C.など、アメリカ8都市で計11回の公演を行う。

特にオークランドのOakland-Alameda County ColiseumとヒューストンのMinute Maid Parkは、スタジアム級の大きな公演会場だ。彼らは昨年、2度目のワールドツアー「ACT:SWEET MIRAGE」を通じてアメリカ6都市で計10回の公演を開催。特にこのツアーで、彼らは初めて北米でスタジアム公演を行った。彼らの公演は、音楽とパフォーマンス、VCR、演出など、様々な要素が緊密につながっている。これまで新たな公演体験を提供してきた彼らが、今回のツアーでどのようなステージを見せるのか、注目が集まっている。3度目のワールドツアー「ACT:PROMISE」は5月3〜5日、ソウル松坡(ソンパ)区のKSPO DOMEで幕を開ける。TOMORROW X TOGETHERは来月1日に6thミニアルバム「minisode 3:TOMORROW」を発売する。今回のニューアルバムは、過去の約束を思い出し、一緒に約束した“君”を探しに行く物語を描くアルバムで、彼らだけの救いの物語を予告しており、期待が高まっている。