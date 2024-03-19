¡ÚMBTI¿ÇÃÇÊÌ¡Û¤¢¤Î»Ò¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È...¡ÖÃË»Ò¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë½÷»Ò¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÒÂè£´°Ì¡ÁÂè£¶°Ì¡Ó
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤òMBTI¿ÇÃÇ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©MBTI¿ÇÃÇ¤È¤Ï¡¢¿Í¤ÎÀ³Ê¤ò16¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ³Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÁêÀ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢À³Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°¤äÂÖÅÙ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢MBTI¿ÇÃÇÊÌ¤Ë¡ÖÃË»Ò¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë½÷»Ò¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤Î½÷»Ò¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£Âè6°Ì¡§ENFP¡Ê±¿Æ°²È¡Ë
ENFP¥¿¥¤¥×¤Î½÷»Ò¤Ï¡¢¼«Í³ËÛÊü¤ÇËÁ¸±¹¥¤¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âË°¤¤ä¤¹¤¯¡¢Éâµ¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÁÇÄ¾¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÂÄê´¶¤ä¿®Íê´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Âè5°Ì¡§ENTP¡ÊÆ¤ÏÀ¼Ô¡Ë
ENTP¥¿¥¤¥×¤Î½÷»Ò¤Ï¡¢ÃÎÅª¤Ç¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢ÏÀÍýÅª¤ËÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âµÄÏÀ¤òÄ©¤ó¤À¤ê¡¢È¿ÏÀ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢Áê¼ê¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÃÎÀ¤ä»É·ã¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Èè¤ì¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Âè4°Ì¤Ï...
Âè4°Ì¡§ESTJ¡Ê´´Éô¡Ë
ESTJ¥¿¥¤¥×¤Î½÷»Ò¤Ï¡¢ÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¯¤ÆÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÀ³Ê¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢·×²èÅª¤ËÊª»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢Áê¼ê¤Î¤ä¤êÊý¤òÈÝÄê¤·¤¿¤ê¡¢ÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¼«Í³¤ä¸ÄÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢°µÇ÷¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë