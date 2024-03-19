【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(19日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43864.83 ボリンジャー:＋3σ(13週)
43573.97 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41630.03 ボリンジャー:＋2σ(13週)
41152.62 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40640.50 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40454.07 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40003.60 ★日経平均株価19日終値
39755.51 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39395.22 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39371.75 均衡表転換線(日足)
39125.42 6日移動平均線
39056.96 25日移動平均線
38695.97 新値三本足陰転値
38639.57 均衡表基準線(日足)
38358.40 ボリンジャー:-1σ(25日)
38079.85 均衡表転換線(週足)
37707.03 ボリンジャー:＋1σ(26週)
37659.84 ボリンジャー:-2σ(25日)
37160.42 13週移動平均線
36961.29 ボリンジャー:-3σ(25日)
36003.56 75日移動平均線
35743.07 均衡表雲上限(日足)
35479.89 均衡表基準線(週足)
34925.61 ボリンジャー:-1σ(13週)
34773.56 26週移動平均線
34746.32 均衡表雲下限(日足)
33741.92 200日移動平均線
32690.80 ボリンジャー:-2σ(13週)
31840.08 ボリンジャー:-1σ(26週)
31527.53 均衡表雲上限(週足)
30456.00 ボリンジャー:-3σ(13週)
29697.43 均衡表雲下限(週足)
28906.61 ボリンジャー:-2σ(26週)
25973.14 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 55.10(前日36.98)
ST.Slow(9日) 37.74(前日26.88)
ST.Fast(13週) 87.26(前日86.14)
ST.Slow(13週) 90.70(前日90.33)
［2024年3月19日］
株探ニュース