　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43864.83　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
43573.97　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41630.03　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41152.62　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40640.50　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40454.07　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

40003.60　　★日経平均株価19日終値

39755.51　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39395.22　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39371.75　　均衡表転換線(日足)
39125.42　　6日移動平均線
39056.96　　25日移動平均線
38695.97 　　新値三本足陰転値
38639.57　　均衡表基準線(日足)
38358.40　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38079.85　　均衡表転換線(週足)
37707.03　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
37659.84　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37160.42　　13週移動平均線
36961.29　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36003.56　　75日移動平均線
35743.07　　均衡表雲上限(日足)
35479.89　　均衡表基準線(週足)
34925.61　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34773.56　　26週移動平均線
34746.32　　均衡表雲下限(日足)
33741.92　　200日移動平均線
32690.80　　ボリンジャー:-2σ(13週)
31840.08　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31527.53　　均衡表雲上限(週足)
30456.00　　ボリンジャー:-3σ(13週)
29697.43　　均衡表雲下限(週足)
28906.61　　ボリンジャー:-2σ(26週)
25973.14　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　55.10(前日36.98)
ST.Slow(9日)　　37.74(前日26.88)

ST.Fast(13週)　 87.26(前日86.14)
ST.Slow(13週)　 90.70(前日90.33)

［2024年3月19日］

株探ニュース