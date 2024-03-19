

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43864.83 ボリンジャー:＋3σ(13週)

43573.97 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41630.03 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41152.62 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40640.50 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40454.07 ボリンジャー:＋2σ(25日)



40003.60 ★日経平均株価19日終値



39755.51 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39395.22 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39371.75 均衡表転換線(日足)

39125.42 6日移動平均線

39056.96 25日移動平均線

38695.97 新値三本足陰転値

38639.57 均衡表基準線(日足)

38358.40 ボリンジャー:-1σ(25日)

38079.85 均衡表転換線(週足)

37707.03 ボリンジャー:＋1σ(26週)

37659.84 ボリンジャー:-2σ(25日)

37160.42 13週移動平均線

36961.29 ボリンジャー:-3σ(25日)

36003.56 75日移動平均線

35743.07 均衡表雲上限(日足)

35479.89 均衡表基準線(週足)

34925.61 ボリンジャー:-1σ(13週)

34773.56 26週移動平均線

34746.32 均衡表雲下限(日足)

33741.92 200日移動平均線

32690.80 ボリンジャー:-2σ(13週)

31840.08 ボリンジャー:-1σ(26週)

31527.53 均衡表雲上限(週足)

30456.00 ボリンジャー:-3σ(13週)

29697.43 均衡表雲下限(週足)

28906.61 ボリンジャー:-2σ(26週)

25973.14 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 55.10(前日36.98)

ST.Slow(9日) 37.74(前日26.88)



ST.Fast(13週) 87.26(前日86.14)

ST.Slow(13週) 90.70(前日90.33)



［2024年3月19日］



株探ニュース

