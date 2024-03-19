Ï»ËÜÌÚ¤Îºù¤ò´®Ç½¤·¤Ê¤¬¤éÏÃÂê¤Î·Ü¾ÆÆù¤ò³Ú¤·¤à¡ª¡Ö·Ü¾Æ¤Æù °Ï(¤«¤³¤¤)¡×¤¬²Ö¸«ÆÃÊÌ¥³¡¼¥¹¤ò¸ÂÄêÈÎÇä
º£ÏÃÂê¤Î¡È·Ü¡É¾ÆÆù¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ö·Ü¾Æ¤Æù °Ï(¤«¤³¤¤)¡×¤¬¡¢¤ª²Ö¸«¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢°Ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÃÏ·Ü¡Ö¤¤µµ±ÃÏ·Ü¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö°Ï ²Ö¸«ÆÃÊÌ¥³¡¼¥¹¡×¤ò¡¢2024Ç¯3·î16Æü¤«¤é3·î31Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ·Þ¤¨¤ë¡¢ºù¤Îµ¨Àá¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°Ï ²Ö¸«ÆÃÊÌ¥³¡¼¥¹¡×¤Î°ÏÈ¢
¢£¡Ö·Ü¾Æ¤Æù °Ï¡×¤È¤Ï
ºòÇ¯(2023Ç¯)10·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö·Ü¾Æ¤Æù °Ï¡×¤Ï¡¢ËãÉÛ¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖÄ»¾¢¤¤¤·°æ¤Ò¤Ê¡×¤ËÂ³¤¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó°ì¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçºå¤ÎÌ¾Å¹¡ÖÄ»¾¢¤¤¤·°æ¡×¤ÎÀÐ°æµÈÃÒ¤µ¤ó¤È¸«ÉÚ±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤¬ºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¿·Å¹ÊÞ¤À¡£ÎÉ¼Á¤ÊÁÇºà¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢¶úÂÇ¤Á¤Î¹©Äø¤Ê¤É¤ò¾Ê¤¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Çº£ÏÃÂê¤Î·Ü¾ÆÆù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ºù¤òÆÈ¤êÀê¤á¡ª½Õ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¥³¡¼¥¹
ºù¤Îºé¤¯µ¨Àá¤Ë¤Ï¡¢Ï»ËÜÌÚ¤ÎÀ±¾ò´úÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤¿Âç¤¤ÊÁë¤ÎÀè¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤Äºù¤ÎÌÚ¤¬Ëþ³«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å¹Æâ¤Ç¤ª²Ö¸«¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª²Ö¸«¸ÂÄê¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢°Ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÃÏ·Ü¡Ö¤¤µµ±ÃÏ·Ü¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏ·Ü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤è¤À¤ì·Ü¡¢Çß¤·¤½¶»Æù¡¢°ÏÈ¢¡¢·Ü¤Ä¤¯¤Í¡¢¤¿¤³¾Æ¤É÷¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¡¢·ÜÌý¤½¤Ð¡¢·Ü¥¹¡¼¥×¤È¡¢¿·Á¯¤Ê¡È·Ü¡É¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÏÂ²Û»Ò(3¿§ÃÄ»Ò¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿3¿§¥¢¥¤¥¹)¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£Ç¯1·î¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤µµ±ÃÏ·Ü¡×¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¡¦Ì¸Åç¤ÎÈîÍà¤ÊÂçÃÏ¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È°é¤Á¡¢ÎÏ¶¯¤¤»ÝÌ£¤òÃ¹¤¨¤¿°Ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÃÏ·Ü¡£Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢ÂÇÅÝÅ·ÁðÂç²¦¡£Âç²¦¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç²¦¤Î¹¡¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ö¹¡¡×¤«¤éÍ³Íè¤·¡¢¤³¤ì¤ò¤Ò¤é¤¡¢µ±¤È¤¤¤¦»ú¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç±ïµ¯¤Î¤è¤µ¤ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÁ¶â¤Ï2»þ´Ö¤Î°û¤ßÊüÂê¤Ä¤¤Ç1Ëü±ß¡£²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤È¡¢¤½¤·¤Æ²ñ¼ÒÃç´Ö¤È¤Î¤ª²Ö¸«¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Í½Ìó¸ÂÄê¤Ç¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿Á´ÀÊ·¡¤ê¤´¤¿¤Ä¤ÎÅ¹Æâ¤òÂß¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤½¤¦¡£
¿Íº®¤ß¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â¡¢²ÖÊ´¾É¤¬¿´ÇÛ¤ÊÊý¿Í¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¼¼Æâ¤ª²Ö¸«¡£Ëþ³«¤Îºù¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¡Ö·Ü¾Æ¤Æù °Ï¡×¤Î¡Ö°Ï ²Ö¸«ÆÃÊÌ¥³¡¼¥¹¡×¤Ç¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£