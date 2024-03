2004年にアミューズメント施設に登場し、「ラブベリ」の愛称で爆発的な人気を博した、セガが開発したトレーディングカードゲーム方式のアーケードゲーム『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』

『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』の誕生20周年を記念した企画が、2024年4月より順次実施されます☆

セガ『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』誕生20周年企画

イベント開始日:2024年4月より順次

2004年から2008年まで全国のアミューズメント施設やショッピングセンターなどで稼働していた、キッズ向けのカードゲーム『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』

当時の小学生を中心に爆発的な人気を博し、全国5,600店以上に設置され、カード累計出荷枚数2億7,300万枚以上を記録しました。

髪型・服・靴が描かれたカードをスキャンし、ステージに合ったコーディネートをする着せ替えパートと、曲に合わせてボタンを押し、ライバルとダンス勝負するリズムゲームパートがあり、その総合点を競うゲームです。

そんな『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』の誕生20周年を記念したイベントが2024年4月より開催されます!

アニバーサリーイヤーを記念し、20周年キービジュアルとロゴを制作。

キービジュアルでは「ラブ」と「ベリー」がポーズを決めた「オシャレまほうカード」と、当時の人気アイテムを散りばめたデザインで20周年を華やかに彩ります。

20周年を記念したイベントでは、POP UP展開や記念グッズの発売など、様々な企画が目白押しです☆

「オシャレ魔女 ラブ and ベリー マジカルボタン」受注開始決定

受注受付開始日:2024年4月3日(水)

受注受付サイト:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

バンダイが展開する、懐かしのアイテムをスペシャルな仕様で展開するブランド『Special Memorize』より、「オシャレ魔女 ラブ and ベリー マジカルボタン」の発売が決定。

当時の筐体にあしらわれていた黄色いボタンの形状・サイズが再現されています。

曲に合わせてボタンをたたくダンスパートの遊びを、再び体験できるグッズです。

東京タワー『オシャレ魔女 ラブ and ベリー in 東京タワーステージ』

開催期間:2024年4月8日(月)〜4月30日(火)

開催時間:10:00〜19:00(※最終受付18:30)

会場:東京タワー フットタウン2階「Co・Lab-TOKYO-」

東京タワー内「Co・Lab-TOKYO-」にて『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』20周年と東京タワー65周年を記念した特別なコラボイベント『オシャレ魔女 ラブ and ベリー in 東京タワーステージ』を開催。

東京タワー内を巡るスタンプラリーや「Co・Lab -TOKYO-」にて限定コラボチケットと限定コラボグッズが販売されます☆

『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』×「カラオケまねきねこ」コラボ

開催期間:2024年5月1日(水)〜6月2日(日)

『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』と「カラオケまねきねこ」のコラボ開催が決定!

期間中、コラボドリンクのほか、オリジナルグッズの販売、歌唱キャンペーンの実施などが予定されています。

『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』20周年記念Vポイントカード

カルチュア・エンタテインメントが展開する、Life styleに“楽しさ”を提供する「FAN+Life(ファンタスライフ)」

「FAN+Life(ファンタスライフ)」より『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』20周年を記念したVポイントカードが発行されます!

そのほか、オリジナルグッズも登場予定です。

セガプライズ『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』グッズ

投入時期:2024年夏より順次

投入店舗:全国のゲームセンターおよび各種オンラインクレーンサービス

2024年夏より『オシャレ魔女ラブ and ベリー』のアミューズメント専用景品がセガプライズとして登場。

今後発表される続報に期待が高まります!

PARCO『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』20周年記念コラボカフェ

渋谷PARCOにて2023年7月14日から9月18日まで開催された「オシャレ魔女 ラブ and ベリー オシャレまほうカフェ」

オリジナルカフェメニューのほか、コラボグッズなどが販売されました。

そんな「オシャレ魔女 ラブ and ベリー オシャレまほうカフェ」がさらに進化し2024年もオープンします!

※写真は2023年開催時のものです

池袋PARCO『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』20周年記念大規模展覧会

2024年夏、池袋PARCOでは20周年を記念した大規模展覧会の開催が決定!

詳細については後日発表されます。

2000年代を席巻した、大人気キッズカードゲーム『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』の誕生20周年を記念したスペシャル企画。

2024年4月より順次開催される『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』誕生20周年企画の紹介でした☆

