東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」のカフェ「トスティーナ」では、2024年3月1日(金)から4月30日(火)まで「ストロベリー スイーツ&ベーカリー」を開催中。

「ストロベリー スイーツ&ベーカリー」は、3月と4月で異なるスイーツとベーカリーが登場しています。

今回は、いちごを惜しみなく使ったスイーツ3種とベーカリー2種が販売される「ストロベリー スイーツ&ベーカリー」の第2弾を紹介していきます☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 「トスティーナ」ストロベリー スイーツ&ベーカリー第2弾

開催期間:2024年4月1日(月)〜4月30日(火)

店舗:カフェ「トスティーナ」(ホテル2F)10:00〜23:00

問合せ:047-355-5555(代)カフェ「トスティーナ」

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」の2階ロビーに店舗を構えるカフェ「トスティーナ」

そんな「トスティーナ」では、2024年3月1日(金)から4月30日(火)まで、旬のいちごをテーマにした「ストロベリー スイーツ&ベーカリー」を開催中です。

「ストロベリー スイーツ&ベーカリー」では3月と4月で異なるスイーツとベーカリーが登場。

2ヶ月に渡ってシェフこだわりのいちごをテーマにした限定コレクションを楽しめます。

今回紹介する「ストロベリー スイーツ&ベーカリー」第2弾でも、いちごを惜しみなく使ったスイーツ3種とベーカリー2種をラインナップ。

新たな旅立ちとともに新生活がスタートする、春の季節にぴったりな春色スイーツの数々を満喫できます☆

いちごのヴェリーヌ

価格:950円(税込)

グラスから覗くいちごが美しい、フレッシュさ溢れるスイーツ。

コク深いフロマージュブランムース、甘く香るバニラムース、そして主役のいちごムースを重ねています。

みずみずしいいちごとムースの相性は抜群。

一口で多彩な味わいが広がる満足感たっぷりな一品です。

いちごマカロン

価格:950円(税込)

まるでおとぎの世界から飛び出てきたようなかわいらしいマカロン。

果実が入ったいちごゼリーを大きなマカロンでサンドしています。

マカロンはもっちりとした本格的な食感。

濃厚なクリームや中に隠されたゼリーとよく合います。

鮮やかなベリーやミニマカロンでかわいらしく仕上げています。

いちごとピスタチオのガトー

価格:950円(税込)

淡いピンクとピスタチオグリーンが美しい春色のケーキ。

甘酸っぱいいちごと濃厚なピスタチオの王道の組み合わせによる上品な味わいは、穏やかな春のティータイムにぴったりです☆

ストロベリーホワイトラテ

価格:850円

販売期間:2024年3月1日〜4月30日

甘酸っぱいストロベリーとホワイトチョコレートをブレンドしたラテ。

中にはいちごの果肉も入っていて、食感も楽しめます。

マンスリーベーカリー

いちごのデニッシュ(写真左)

価格:500円(税込)

練乳クリームといちごジャムを巻いて焼き上げたサクサク食感のデニッシュに、いちごとクリームを飾った「いちごのデニッシュ」

甘酸っぱさと甘みが相性抜群な一品です。

あまおうのいちごあんぱん(写真右)

価格:400円(税込)

贅沢なあまおうのあんがたっぷり詰まったもちもち食感のあんぱんです。

パステルピンクのいちごの粉糖をまぶし、かわいらしい見た目に仕上げています。

#シェラトンスイーツボックス

料金:4,200円(税込)

8種のミニスイーツが詰まった毎月人気の「#シェラトンスイーツボックス」

箱を開けた瞬間に心ときめく、春のピクニックにもぴったりのカラフルなミニスイーツをアソートしたボックスです。

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

※引き取り時間は12:00〜21:00となります

フライデースイーツブッフェ

開催日:2024年4月5日(金)〜26日(金)の毎週金曜日

時間:1部 13:00〜14:40、2部 15:15〜16:55 ※入れ替え制

料金:大人 4,200円(税込)、4〜12才 2,100円(税込)※ドリンク付き

予約:オンラインもしくは電話047-355-5555(代)カフェ「トスティーナ」

春のおでかけにもぴったりの「フライデースイーツブッフェ」を毎週金曜日に開催。

春の時期だけのいちご尽くしのスイーツのほか、セイボリーも楽しめます。

※オンラインでの事前決済で5%オフとなります

※開催日当日は混雑が予想されるので、事前の予約をお勧めします

春を彩るいちごたっぷりの「ストロベリー スイーツ&ベーカリー」の第二弾メニュー。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルの「トスティーナ」で開催される、ストロベリー スイーツ&ベーカリー第2弾の紹介でした☆

