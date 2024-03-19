『マッドマックス 怒りのデス・ロード 』豪華封入特典付コレクターズ・エディション発売決定
最新作『マッドマックス：フュリオサ』も控える『マッドマックス』シリーズの製作45周年を記念した『マッドマックス 怒りのデス・ロード 』豪華封入特典付きコレクターズ・エディションが2024年5月24日より新発売となる。(C)2015 Warner Bros. Feature Productions Pty Limited. All rights reserved.
砂ぼこりを上げて疾駆する超改造車の隊列、轟く爆音、飛び散る車体、独創的なキャラクターに、突き抜けた世界観、爆走しながら繰り広げられる銃撃と肉弾の容赦なきバイオレンス。CGを排除したリアル・アクション超大作はすべてがMAD。
ジョージ・ミラー監督が手がけた新世紀カリスマ映画を、初回限定生産の豪華封入特典と共にぜひコレクションに加えよう。(C)2015 Warner Bros. Feature Productions Pty Limited. All rights reserved.
ファン必携の豪華コレクターズアイテムとして、三方背アウターケースにスペシャルフォトブック（28P）、A3ポスター（3枚組・両面仕様）、ダブルサイド・アートカード（4枚組・両面仕様）を封入。
さらにジョージ･ミラー監督が「本作のベスト・バージョン」と豪語したモノクロ版『マッドマックス 怒りのデス・ロード＜ブラック＆クローム＞エディション』のブルーレイも収録。色を一切排除した息をのむような映像は、本作の世界観をより美しく際立たせ、よりMAD＜狂気＞に満ちた本質に迫る作品となっている。(C)2015 Warner Bros. Feature Productions Pty Limited. All rights reserved.
『マッドマックス 怒りのデス・ロード』では、荒廃した世界をさすらうマックス（トム・ハーディー）と大隊長フュリオサ（シャーリーズ・セロン）が出会い、彼らの自由への逃走劇が描かれる。劇場公開を控える『マッドマックス：フュリオサ』ではフュリオサ（アニャ・テイラー＝ジョイ）の新たな物語が明かされる。新作映画に備えて本作をおさらいしよう。(C)2015 Warner Bros. Feature Productions Pty Limited. All rights reserved.
『【初回限定生産】マッドマックス 怒りのデス・ロード コレクターズ・エディション＜4K ULTRA HD&ブルーレイセット＞ （3枚組/豪華封入特典付）2024年5月24日（金）発売。8,580円（税込み）。
発売元：ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント
販売元：NBC ユニバーサル・エンターテイメント