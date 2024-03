最新作『マッドマックス:フュリオサ』も控える『マッドマックス』シリーズの製作45周年を記念した『マッドマックス 怒りのデス・ロード 』豪華封入特典付きコレクターズ・エディションが2024年5月24日より新発売となる。

(C)2015 Warner Bros. Feature Productions Pty Limited. All rights reserved.

砂ぼこりを上げて疾駆する超改造車の隊列、轟く爆音、飛び散る車体、独創的なキャラクターに、突き抜けた世界観、爆走しながら繰り広げられる銃撃と肉弾の容赦なきバイオレンス。CGを排除したリアル・アクション超大作はすべてがMAD。

ジョージ・ミラー監督が手がけた新世紀カリスマ映画を、初回限定生産の豪華封入特典と共にぜひコレクションに加えよう。

ファン必携の豪華コレクターズアイテムとして、三方背アウターケースにスペシャルフォトブック(28P)、A3ポスター(3枚組・両面仕様)、ダブルサイド・アートカード(4枚組・両面仕様)を封入。

さらにジョージ・ミラー監督が「本作のベスト・バージョン」と豪語したモノクロ版『マッドマックス 怒りのデス・ロード<ブラック&クローム>エディション』のブルーレイも収録。色を一切排除した息をのむような映像は、本作の世界観をより美しく際立たせ、よりMAD<狂気>に満ちた本質に迫る作品となっている。

『マッドマックス 怒りのデス・ロード』では、荒廃した世界をさすらうマックス(トム・ハーディー)と大隊長フュリオサ(シャーリーズ・セロン)が出会い、彼らの自由への逃走劇が描かれる。劇場公開を控える『マッドマックス:フュリオサ』ではフュリオサ(アニャ・テイラー=ジョイ)の新たな物語が明かされる。新作映画に備えて本作をおさらいしよう。

『【初回限定生産】マッドマックス 怒りのデス・ロード コレクターズ・エディション<4K ULTRA HD&ブルーレイセット> (3枚組/豪華封入特典付)2024年5月24日(金)発売。8,580円(税込み)。

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント

