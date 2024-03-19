体験型演劇「又見敦煌」再演 中国甘粛省敦煌市

16日、敦煌市で再演された体験型演劇「又見敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

【新華社敦煌3月19日】中国甘粛省敦煌市でこのほど、体験型演劇「又見敦煌」の公演が再開され、多くの観客が敦煌文化の独特な魅力に触れた。

同作が市内で初演されたのは2016年9月。以降、累計4800回余りの公演で国内外から延べ350万人以上を動員した。

体験型演劇「又見敦煌」再演 中国甘粛省敦煌市

16日、敦煌市で再演された体験型演劇「又見敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

体験型演劇「又見敦煌」再演 中国甘粛省敦煌市

16日、敦煌市で再演された体験型演劇「又見敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

体験型演劇「又見敦煌」再演 中国甘粛省敦煌市

16日、敦煌市で再演された体験型演劇「又見敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

体験型演劇「又見敦煌」再演 中国甘粛省敦煌市

16日、敦煌市で再演された体験型演劇「又見敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

体験型演劇「又見敦煌」再演 中国甘粛省敦煌市

16日、敦煌市で再演された体験型演劇「又見敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

体験型演劇「又見敦煌」再演 中国甘粛省敦煌市

16日、敦煌市で再演された体験型演劇「又見敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

体験型演劇「又見敦煌」再演 中国甘粛省敦煌市

16日、敦煌市で再演された体験型演劇「又見敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

体験型演劇「又見敦煌」再演 中国甘粛省敦煌市

16日、敦煌市で再演された体験型演劇「又見敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

体験型演劇「又見敦煌」再演 中国甘粛省敦煌市

16日、敦煌市で再演された体験型演劇「又見敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

体験型演劇「又見敦煌」再演 中国甘粛省敦煌市

16日、敦煌市で再演された体験型演劇「又見敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

体験型演劇「又見敦煌」再演 中国甘粛省敦煌市

16日、敦煌市で再演された体験型演劇「又見敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

体験型演劇「又見敦煌」再演 中国甘粛省敦煌市

16日、敦煌市で再演された体験型演劇「又見敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

体験型演劇「又見敦煌」再演 中国甘粛省敦煌市

16日、敦煌市で再演された体験型演劇「又見敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

体験型演劇「又見敦煌」再演 中国甘粛省敦煌市

16日、敦煌市で再演された体験型演劇「又見敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

体験型演劇「又見敦煌」再演 中国甘粛省敦煌市

16日、敦煌市で再演された体験型演劇「又見敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）