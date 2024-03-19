¡Ú¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Û²Æ¤Î¥Ö¥éÃåÍÑ»þ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÊäÀ°²¼Ãå¤¬¿·È¯Çä¢ö
ÊäÀ°²¼Ãå¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢BRADELIS New York(¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹¥Ë¥åー¥èー¥¯)Ž£¤«¤é¡¢½ë¤¤²Æ¤Ë¸þ¤±¤ÆÊäÀ°¤ÈÎÃ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ëµ¡Ç½À¥¤¥ó¥Êー¤ò¡¢2024Ç¯3·î20Æü(¿å)¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤âÌÔ½ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¤ÎÃåÍÑ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿·¾¦ÉÊ¤ÎÊäÀ°²¼Ãå¤Ï¡¢·Ú¤¤¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤äÀÜ¿¨Îä´¶¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
½ë¤¤²Æ¤Ë´ò¤·¤¤ÊäÀ°²¼Ãå
²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î½ë¶ì¤·¤µ¤ä´ÀŽ¥¾ø¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ²÷´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥¤¥ó¥Êー¤ä¥Îー¥Ö¥é¤Ç²á¤´¤¹½÷À¤â¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¤¤ë¤È¥Ð¥¹¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¥¯ー¥Ñー¿ÙÂÓ¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬Êø¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¤Ï²Æ¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÃå¤é¤ì¤Ä¤Ä¡¢ÊäÀ°ÎÏ¤Î¤¢¤ë²¼Ãå¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Æ¤Ë¥Ö¥é¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë´¶¤¸¤ë¡È½ë¤¤¡É¡È´À¤Ç¾ø¤ì¤ë¡É¡ÈÍÎÉþ¤Ë¶Á¤«¤Ê¤¤¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÊäÀ°¥Ö¥é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¹³è¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á!È¯Ç®À¸ÃÏ¤Î¹üÈ×²¼ÃåŽ¢À°ÂÎ¥·¥çー¥ÄWARMŽ£¤¬È¯ÇäÃæ♡
¡Ú¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Û¥¢¥¤¥Æ¥à¾Ò²ð
¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹¥Ìー¥Ç¥£¥âー¥ë¥É¥Ö¥é24S1
²Á³Ê:11,000±ß(ÀÇ¹þ)
¥Ö¥é¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë½ë¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¡ÈÄù¤á¤Ä¤±´¶¡É¤È¡È¿¤Ó¤Î°¤µ¡É¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥½¥Õ¥ÈÊäÀ°¥Ö¥é¡£Äù¤áÉÕ¤±´¶¤¬¾¯¤Ê¤¯Á°Ãæ¿´¤¬Äã¤¤L»ú¥ï¥¤¥äー¤È¡¢¥«¥Ã¥×¤¬²ÔÆ¯¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢³«Êü´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ëºî¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¤È¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¤ÎÃæ´Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤Ç¡¢Çö¤¯¤Æ·Ú¤¤À¸ÃÏ¤ò»È¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¥«¥Ã¥×¤ÎÆâÂ¦¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤ËÉÕ¤±¤¿¥ê¥Õ¥È¥Ñ¥Í¥ë¤¬¥Ð¥¹¥È¤òÏÆ¤«¤é²¡¤·¤Æ»ý¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÏÆ¹â&Éý¹¤ÎU¥Ð¥Ã¥¯Àß·×¤Ç¡¢ÇØÃæ¤äÏÆÆù¤Î¤ªÆù¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¡Ç½À¥¤¥ó¥Êー¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ÎË³¤·¤µ¤ò¼õ¤±¡¢Ž¢ÎÃ¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¥»¥¯¥·ー¤Ê²¼Ãå¤¬¤Û¤·¤¤Ž£¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥ìー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
²Æ¤Ï¥«¥Ã¥×¤Î²¼¤Ë´À¤ò¤«¤¯¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Á°Ãæ¿´¤òÄã¤¯¤·¤¿L»ú¥ï¥¤¥äー¤Ë¡£Äù¤á¤Ä¤±´¶¤¬¾¯¤Ê¤¯·Ú¤¤Ãå¤±¿´ÃÏ¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£Á°Ãæ¿´¤ÎÁÇºà¤òÄÌµ¤À¤ÎÎÉ¤¤¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Ë¤·¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÆ¤Ë¥Üー¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢½ë¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î1¤Ä¡£
ÇØÃæ¤Ë»È¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥é¥Ã¥»¥ë¥ìー¥¹¤Ï¡¢Çö¤¯¤ÆÊ¿¤é¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤¬ÆÃÄ¹¡£¥ìー¥è¥ó¤Î»å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½À¤é¤«¤¯È©¤¶¤ï¤ê¤ÎÎÉ¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥âー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¥Á¥åー¥ë¤ò¤¯¤ë¤Þ¤ºÈï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÃÊº¹¤ò¤ª¤µ¤¨¤ÆÍÎÉþ¤Ë¶Á¤¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤Ë¡£
½ë¤µ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¥«¥Ã¥×¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥È¤òÊ¤¤¦ÌÌÀÑ¤¬¾¯¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê·Á¤Î¥âー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¡£²¼Â¦¤Ë¾¯¤·¸ü¤ß¤ò¤â¤¿¤»¡¢¥Ð¥¹¥È¤ò¼«Á³¤Ë¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡£
È©Â¦¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¼ê¤¶¤ï¤ê¤ÎÌÊº®¤Î¥Ù¥¢Å·ÁÇºà¤Ç¥µ¥é¥Ã¤È¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º:65~75/C~F¢¨B¥«¥Ã¥×Å¸³«Ìµ(¥«¥éー:¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥Ìー¥É¥Ùー¥¸¥å)
¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹ ¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥é¥¤¥È¥Ö¥é
²Á³Ê:5,720±ß(ÀÇ¹þ)
¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤Î¥Î¥ó¥ï¥¤¥äーŽ¢¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹ ¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥Ö¥éŽ£¤¬¡¢¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤¿¿·ÁÇºà¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤ÏÆüËÜÀ½¤Ç¡¢±úÆÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃå¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÈ©¤ËÄ¥¤êÉÕ¤«¤º¡¢¥µ¥é¥Ã¤È²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¡£·Ú¤¤¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Êºî¤ê¤Ç·ÚÎÌ²½¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÛ¿åŽ¥Â®´¥À¤È¡¢ÀÜ¿¨Îä´¶µ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÁÇºà¤Ï¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¯·Ú¤¤±¿Æ°¤ä´À¤ò¤«¤¯µ¨Àá¤â²÷Å¬¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤ä¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¤È¤Æ¡¢¥è¥¬¤Ê¤É¤Î·Ú¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤â24»þ´ÖÃå¤é¤ì¤ë¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë²¼Ãå¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
ÎÃ¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¾å¤Ç¡¢ÁÇºà¤Î·Ú¤µ¤ÏÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ê¥¤¥í¥ó¤Î¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ë¡£
¿ÈÀ¸ÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³Æ¥Ñー¥Ä¤â¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ûÂ¸¤ÎŽ¢¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹ ¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥Ö¥éŽ£¤è¤ê¤âÊ¿¶Ñ20¡ó·ÚÎÌ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨S~3L¥µ¥¤¥º¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ
»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë±úÆÌ¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢È©¤ËÄ¥¤êÉÕ¤«¤Ê¤¤²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¡£¿åÊ¬¤òÁÇÁá¤¯µÛ¼ý¤·¤Æ´¥Áç¤µ¤»¤ë¡ÈµÛ¿åÂ®´¥ÁÇºà¡É¤Ç¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢ÀöÂõ¤Î¸å¤â´¥¤¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤¿¡ÈÀÜ¿¨Îä´¶µ¡Ç½¡É¤Ç¡¢¿¨¤ì¤ë¤È¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É´À¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤è¤ê²÷Å¬¤ËÃå¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¯¤«¤Ö¤Ã¤ÆÃå¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿çÌ²¤ò¼ÙËâ¤»¤º¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£µÛ¿åÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¿¿²Æ¤ÎÇ®ÂÓÌë¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤è¡£
¥µ¥¤¥º:S/M/L/LL/3L(¥«¥éー:¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥Àー¥¯¥°¥ìー¥¸¥å)
¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹ ¥¹¥àー¥º¥âー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ö¥é24S1
²Á³Ê:9,900±ß(ÀÇ¹þ)
Çö¤¯Ê¿¤é¤Ê¥Ô¥¨¥¾¥¸¥ã¥¬ー¥É¥ìー¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¡¢ÍÎÉþ¤Ë¶Á¤¤Ë¤¯¤¤ÊäÀ°¥Ö¥é¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥ìー¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ç²ÖÊÁ¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¥â¥À¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Ã¥×¤äÅÚÂæ¤ÎÈ©Â¦¤ËµÛ¿åÂ®´¥¤ÈÀÜ¿¨Îä´¶µ¡Ç½¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢È©¤¶¤ï¤ê¤¬ÎÉ¤¯²÷Å¬¤ËÃå¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ã¥×¤¬Çö¤¯¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥é¥Þー¥Ð¥¹¥È¤ÎÊý¤ä¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
¾ø¤ì¤ä¤¹¤¤¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢ÄÌµ¤À¤ÎÎÉ¤¤·ê¤¬³«¤¤¤¿¥¦¥ì¥¿¥ó¥«¥Ã¥×¤È¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÛ¿åÂ®´¥&ÀÜ¿¨Îä´¶µ¡Ç½¤Ç¡¢¾ø¤ì¤º¤Ë¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¿´ÃÏÎÉ¤µ¤ò¥ー¥×¡£
¥µ¥¤¥º:65~75/C~F¢¨B¥«¥Ã¥×Å¸³«Ìµ(¥«¥éー:¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å)
¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹ ¥¹¥àー¥º¥âー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é24S1
²Á³Ê:7,700±ß(ÀÇ¹þ)
¥Ð¥¹¥È¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¥á¥¤¥¯¤¹¤ë3ËÜ¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥âー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÊäÀ°¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¡£¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Ç¤â¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£Á°Ãæ¿´¤ò¥«¥·¥å¥¯ー¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¡¢¥Ð¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤òÌä¤ï¤º¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡£ÇØÃæ¤ÏÏÆ¹âŽ¥Éý¹¤ÎU¥Ð¥Ã¥¯Àß·×¤Ç¡¢ÏÆ¤äÇØÃæ¤ËÎ®¤ì¤¿¤ªÆù¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
ÄÌµ¤À¤ÎÎÉ¤¤·ê¤¬³«¤¤¤¿¥¦¥ì¥¿¥ó¥«¥Ã¥×¤Ë¡¢¥«¥Ã¥×¤Î¼þ¤ê¤äÅÚÂæ¤ÎÈ©Â¦¤Ë¤ÏµÛ¿åÂ®´¥&ÀÜ¿¨Îä´¶µ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡¢È©¤¶¤ï¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¤ÎÄù¤á¤Ä¤±´¶¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤ä¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¹¥¤¤ÊÊý¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Î¥Ö¥é¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
Á¡ºÙ¤ÊÊÁ¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±úÆÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¶Á¤¤Ë¤¯¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥«¥Ã¥×¤ÎÉ½¤Ï¡¢¥ìー¥¹¤Ë¥âー¥ë¥É²Ã¹©¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¹¥àー¥º»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÍÎÉþ¤Ë¶Á¤¤Ë¤¯¤¤T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¤È¤·¤Æ¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ý¤á¤é¤ì¤ë¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤ÎÃåÂØ¤¨¤È¤·¤Æ¤â»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º:S/M/L/LL(¥«¥éー:¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å)
´À¤ò¤«¤¯µ¨Àá¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à
¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹¥Ë¥åー¥èー¥¯¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¿·¾¦ÉÊ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´À¤ä¾ø¤ì¤Ê¤É¡¢²Æ¤Î¥Ö¥é¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢´ò¤·¤¤²¼Ãå¤¬Àª¤¾¤í¤¤!²Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É´À¤ò¤«¤¯»þ¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
´À¤ò¤«¤¤ä¤¹¤¤¿Í¤ä²Æ¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£