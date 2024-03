■360 Reality Audioでは、まるで目の前で生演奏をされているかのような、没入感のある立体的な音場が体験可能

大滝詠一の代表アルバム『EACH TIME』の発売40周年を記念して、『EACH TIME』が立体音響体験「360 Reality Audio」で3月21日からストリーミング配信されることが決定した。



『EACH TIME』は1984年3月21日に発表されたソロ名義としては6枚目、オリジナルスタジオフルアルバムとしては、大滝生前最後にして名盤の誉も高い作品。



360 Reality Audio(サンロクマル・リアリティオーディオ)は、ソニーのオブジェクトベースの空間音響技術を使った次世代の音体験。まるで目の前で生演奏をされているかのような、没入感のある立体的な音場を体験することができる。大滝詠一の作品は、『A LONG VACATION』と、『NIAGARA TRIANGLE Vol.2』収録の大滝歌唱曲が、過去にも360 Reality Audioで配信されており、今作で3つの名盤を立体音響で楽しむことができる。



3月21日に発売される、『EACH TIME 40th Anniversary Edition』は、豪華BOXセット、12インチ+7インチがセットになったアナログレコード、通常盤CD(2枚組)が同時発売。全曲ミックス違いの上、幻の音源「SHUFFLE OFF」が収録されるなど発売前から大きな話題になっている。



(C)THE NIAGARA ENTERPRISES INC.



リリース情報

2024.03.21 ON SALE

ALBUM『EACH TIME』



2024.03.21 ON SALE

BOX『EACH TIME VOX』



360 Reality Audioサイト

https://www.sony.jp/headphone/special/360_Reality_Audio/



『EACH TIME 40th Anniversary Edition』特設サイト

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/EACHTIME40th/



大滝詠一 OFFICIAL SITE

http://www.sonymusic.co.jp/artist/EiichiOhtaki/