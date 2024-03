ゴディバが手掛けるチョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバーとして「あまおういちご ホワイトチョコレート ショコリキサー」が登場!

あまおういちごを使用したゼリーが入った贅沢な味わいのチョコレートドリンクです☆

GODIVA(ゴディバ)「あまおういちご ホワイトチョコレート ショコリキサー」

価格:レギュラーサイズ 790円/290ml、ラージサイズ 900円/370ml

発売日:2024年4月5日(金)

販売店舗:全国のショコリキサー取扱店

ゴディバの「ショコリキサー」は、ゴディバのオリジナルレシピで開発されたチョコレートのコクと香りを楽しめるドリンク。

そんな「ショコリキサー」の期間限定フレーバーとして「あまおういちご ホワイトチョコレート ショコリキサー」が登場!

ミルキーで優しい味わいのホワイトチョコレートに、果実感のあるいちごソースを合わせた一杯。

あまおういちごを使用したゼリー入りで食感も楽しめるのが特徴です。

いちご好きにはたまらない、あまおういちごを使用した贅沢な味わいのチョコレートドリンクです☆

ホワイトチョコレートにあまおういちごを使ったゼリーと、いちごソースをあわせたデザートドリンク。

GODIVA(ゴディバ)の「あまおういちご ホワイトチョコレート ショコリキサー」は、2024年4月5日(金)より全国のショコリキサー取扱店にて発売です☆

※表示価格は消費税8%を含む税込価格です(イートイン利用の場合、10%の消費税となります)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post あまおういちごのゼリー入りチョコレートドリンク!GODIVA(ゴディバ)「あまおういちご ホワイトチョコレート ショコリキサー」 appeared first on Dtimes.