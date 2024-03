ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は、2024年3月第3週より全国のゲームセンターなどに順次投入される「MARVEL COMICS スーパープレミアムフィギュア “ブラックパンサー”」を紹介します!

セガプライズ「MARVEL COMICS スーパープレミアムフィギュア “ブラックパンサー”」

投入時期:2024年3月第3週より順次

サイズ:全長約20×20cm

種類:全1種(ブラックパンサー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「MARVEL COMICS」で活躍する「ブラックパンサー」のフィギュアが再登場。

「ブラックパンサー」の躍動感のあるポーズをそのまま再現したプライズです!

鋭い爪をむき出しにし、跳躍する「ブラックパンサー」の姿を全長約20×20センチで立体化。

ヴィブラニウム製のスーツも細部まで丁寧に表現されています。

ひねった背中や振り上げようとする腕、ジャンプする脚、スーツ越しに表現された筋肉もリアルに造形。

スーツの質感にも注目したい、精巧な仕上がりのフィギュアとなっています!

「MARVEL」を代表するスーパーヒーロー「ブラックパンサー」の躍動感あふれるフィギュアが再登場。

セガプライズの「MARVEL COMICS スーパープレミアムフィギュア “ブラックパンサー”」は、2024年3月第3週より、全国のゲームセンターなどにて順次投入予定です。

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

