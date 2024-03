セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年3月第3週より順次、全国のゲームセンターなどに再登場する「プルート」 赤いほっぺ 寝そべり スーパーギガジャンボぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「プルート」 赤いほっぺ 寝そべり スーパーギガジャンボぬいぐるみ

投入時期:2024年3月第3週より順次

サイズ:全長約37×52×32cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニーキャラクター「プルート」の大きな”寝そべり”ぬいぐるみが、セガプライズから再登場。

寝そべってくつろいでいるような姿に癒やされるぬいぐるみです!

触ったり抱きしめたりしたくなる、ふわふわ素材が使用されているのもポイント。

約52センチのスーパーギガジャンボサイズで、存在感もたっぷりなぬいぐるみです。

ほんのり頬が赤くなった、”赤いほっぺ”デザインがかわいらしい「プルート」をお部屋にお迎えできます☆

”赤いほっぺ”もかわいらしい、”寝そべり”ポーズの「プルート」

セガプライズのディズニー「プルート」 赤いほっぺ 寝そべり スーパーギガジャンボぬいぐるみは、2024年3月第3週より順次、全国のゲームセンターなどに再登場です!

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

※「寝そべり」はセガの登録商標です

