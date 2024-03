ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、柄の中にある小さなミッキーモチーフがかわいい「上品な編み柄のサイズが豊富なミラーレースカーテン」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」上品な編み柄のサイズが豊富なミラーレースカーテン

© Disney

サイズと価格:【約100×88】6,990円(税込)、【約100×108】7,990円(税込)、【約100×118】7,990円(税込)、【約100×133】8,490円(税込)、【約100×148】8,990円(税込)、【約100×176】9,490円(税込)、【約100×183】9,490円(税込)、【約100×183】9,490円(税込)、【約100×190】9,990円(税込)、【約100×198】9,990円(税込)、【約100×208】10,800円(税込)、【約100×218】11,490円(税込)、【約100×228】11,900円(税込)、【約130×176】11,900円(税込)、【約130×218】12,900円(税込)、【約150×176】12,900円(税込)、【約150×198】13,900円(税込)

セット内容: カーテン2枚組(両開き)

付属品:アジャスターフック

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフデザインのミラーレースカーテン。

高級感があってエレガントな雰囲気を演出してくれるジャカード編みになっています。

© Disney

また、ミッキーモチーフは柄の中にさりげなくあしらわれているのもポイント。

シンプルなのでどのようなインテリアとも好相性です。

繊細な織柄と裾のスカラップがロマンティック!

© Disney

程よい透け感で光を通すので、お部屋の中をパッと明るくしてくれます。

ミラー効果で昼間は外から室内が見えにくい仕様になっているので、外の視線を気にせずくつろげるのも魅力的。

フックは一般的にどのレールにも設置が可能なタイプで、カーテンレールを見せる仕様になっています。

豊富な16サイズで、窓にぴったりが選べるレースカーテン。

柄の中にある小さなミッキーモチーフがかわいい「上品な編み柄のサイズが豊富なミラーレースカーテン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

