¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥ºÂìÂô à¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ëá¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¼Î¤ÆÊý¤ò²òÀâ¡ÖÉ¬¤º³°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤ÎÂìÂô½¨°ì¡Ê£´£·¡Ë¤¬£±£¹Æü¤Ë£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¼Î¤ÆÊý¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥´¥ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÂìÂô¤Ï¡Ö¥¬¥¹¤¬¤Þ¤ÀÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼Î¤Æ¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤È¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢²Ð¤òÅÀ¤±¤¿¾õÂÖ¤ÇÂ©¤ò¿á¤³Ý¤±¤Æ¾Ã¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÃå²Ð¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤Ç¸ÇÄê¤·¤¿²èÁü¤òÅ½ÉÕ¤·¤ÆÀâÌÀ¡£
¡¡¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂìÂô¤Ï¡Ö¥¬¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¥Æ¡¼¥×¤ÇÍÞ¤¨¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¥¬¥¹¤¬È´¤±¤Þ¤¹¡£É¬¤º³°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£