¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤¬ºÆÁª¤Ê¤é¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¥Ó¥¶ÌäÂê¤ÇµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¡×
¡¡¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤¬£±£±·î¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÁª¤Ç¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÌÁÍ§¤ÇÀ¯¼£²È¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¡¦¥Õ¥¡¥é¡¼¥¸»á¤¬·Ù¹ð¤·¤¿¡£±Ñ»æ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤¬£±£¸Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¸µ±Ñ¹ñÆÈÎ©ÅÞÅÞ¼ó¤Î¥Õ¥¡¥é¡¼¥¸»á¤Ï¡¢ºÇ¶á¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î½è¶ø¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬£±£±·î¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÁª¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¥Ó¥¶¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡ÖÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤»þ´ü¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï£±£¸Æü¤Ë£Ç£Â¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¡Ö¤â¤·Èà¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥ê¡¼²¦»Ò¤¬¥Ó¥¶¿½ÀÁ½ñ¤Ë½ñ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤¬ºÆ¸¡ºº¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤òÀÝ¼è¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¥³¥«¥¤¥ó¤ÈÂçËã¤òÀÝ¼è¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤â¤·¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ó¥¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤ê£±£±·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎ¤¬Éüµ¢¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Ë¬¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£²·î¤ËÆ±»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö»ä¤Ï¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï½÷²¦¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¡£µö¤·¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¡£»ä¤¬ÂçÅýÎÎ¤ËÉü³è¤¹¤ì¤Ð¡Ê¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë¼ê¤òÂß¤µ¤Ê¤¤¡£¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´²Âç¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ó¸ÜÏ¿¡Ö¥¹¥Ú¥¢¡×¤ÇÌôÊª»ÈÍÑ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¤³¤È¤ÇÊÆ¹ñÆþ¹ñ¤ò¶Ø»ß¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢º£·î½é¤á¤Ë¤ÏÊÝ¼é·Ï¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸ºâÃÄ¡×¤ÏÊÆ¹ñÂÚºß¥Ó¥¶¤òÍ¿¤¨¤¿¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¡Ê£Ä£È£Ó¡Ë¤Ë¥Ó¥¶¿½ÀÁ½ñÎà¤Î³«¼¨¤òµá¤á¤ëºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ï¢Ë®ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Î¥«¡¼¥ë¡¦¥Ë¥³¥ë¥ºÈ½»ö¤Ï½ñÎà¤Î¸ø³«²ÄÈÝ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Ë¤Ï¡Ö¾ÜºÙ¤¬ÉÔ½½Ê¬¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡££Ä£È£Ó¤ËÂÐ¤·¤Æ½ñÎà¤òºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÅýÎÎÁª¤Î·ë²Ì¤Ï¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Îà±¿Ì¿á¤âº¸±¦¤·¤½¤¦¤À¡£