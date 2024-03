スポーツデポ・アルペンから、「ディズニー2024春夏コレクション」が登場!

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の、リゾート感やスポーツを感じさせるモチーフを中心に、リンクコーデでのお出かけも楽しめるTシャツなどが販売されます。

メンズ・レディースアイテムに加え、ユニセックスアイテム、子ども用アイテムも展開されています☆

販売店舗:全国のスポーツデポ・アルペン店舗・アルペングループオンラインストア・アルペン楽天市場店・アルペンPayPayモール店・アルペン/スポーツデポZOZOTOWN店

【メンズ】冷感UVドライTシャツ(リンク)

価格:1,999円(税込)

サイズ:S,M,L,XL, 2XL

カラフルな背景に、「ミッキーマウス」のシルエットが描かれたアートのTシャツ。

「ミッキーマウス」は元気よくウォーキングをしているようなポーズです。

接触冷感の機能が付いた素材を使っているため、夏のお出かけやスポーツを楽しむ場面にぴったりの一着です☆

【メンズ】冷感UVドライTシャツ(サーフ)

価格:1,999円(税込)

サイズ:S,M,L,XL, 2XL

海辺でハンモックに揺られる「ミッキーマウス」がデザインされたTシャツ。

サーフボードや、ヤシの木、明るい太陽が描かれた、リゾート感あふれるデザインのTシャツです☆

【ユニセックス】冷感UVドライTシャツ(コミック)

価格:1,999円(税込)

サイズ:S,M,L,XL, 2XL

コミック調の「ミッキーマウス」のアートが使われたTシャツ。

接触冷感機能がついているのでスポーツにもぴったりですが、普段使いもしやすいデザインです。

おしゃれを快適に楽しめます☆

【ユニセックス】グラフィックTシャツ(バスケットボール)

価格:1,999円(税込)

サイズ:S,M,L,XL, 2XL

カラー:ブラック・ホワイト

「ミッキーマウス」がバスケットボールをしている様子をスケッチ風に描いたTシャツ。

汗を素早く吸収して、拡散し外へ放出させる吸水速乾仕様で、紫外線カット率も90%以上!

「ミッキーマウス」と一緒に快適にスポーツを楽しめるアイテムです☆

【レディース】冷感UVドライTシャツ(リンク)

価格:1,999円(税込)

サイズ:S,M,L,XL

カラー:ホワイト・ライラック

カラフルでポップな背景に、「ミッキーマウス」のシルエットが描かれたアートのTシャツ。

レディースはホワイトとライラックの2色展開です。

【レディース】冷感UVドライTシャツ(ミックス)

価格:1,999円(税込)

サイズ:S,M,L,XL

カラー:ホワイト・ペールブルー

日常に取り入れやすいデザインのTシャツ。

「ミッキーマウス」の顔をバックに、”He always makes you happy”のメッセージが書かれています。

【レディース】冷感UVドライTシャツ(タイポ)

価格:1,999円(税込)

サイズ:S,M,L,XL

カラー:ブラック・ペールグリーン

“ON TOP OF THE WORLD!”の文字のタイポグラフィックデザインのTシャツ。

右下には、小さな「ミッキーマウス」がさりげなくあしらわれています。

普段のコーディネートにも取り入れやすいデザインのTシャツです!

【ジュニア】ジュニアドライ半袖Tシャツ

価格:999円(税込)

サイズ:100〜160

カラー:ラベンダー・ホワイト

メンズ用もレディース用も展開されていた、ポップなデザインのTシャツ。

子ども用は、ラベンダーとホワイトの2色のラインナップです。

家族でリンクコーデを楽しめます☆

【ジュニア】ジュニアトラックジャケット

価格: 3,999円(税込)

サイズ:100〜160

カラー:ブラック・ネイビー

吸水速乾機能付きの、チェック柄のジャケット。

「ミニーマウス」や、「ミニーマウス」のリボンがデザインされています。

運動をするときに活躍する1着です☆

【ジュニア】ジュニアジャージハーフパンツ

価格: 1,999円(税込)

サイズ:100〜160

カラー:ブラック・ネイビー

トラックジャケットとセットで使えるハーフパンツ。

サイドにチェック柄がデザインされており、「ミニーマウス」もさりげなくあしらわれています。

動きやすく、吸水速乾機能つきなので、スポーツウェアにぴったりのアイテムです!

スポーツや夏のお出かけにぴったりな、夏らしさあふれるデザインのファッションウェアが登場。

スポーツデポ・アルペンの「ディズニー2024春夏コレクション」は、全国のスポーツデポ・アルペン店舗や、オンラインストアなどにて販売中です☆

