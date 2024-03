26年ぶりのシリーズ新作！ SNKの新作格闘ゲーム「餓狼伝説 City of the Wolves」、2025年初頭に発売決定！ 最新トレーラー公開！

SNKから、新作格闘ゲーム「餓狼伝説 City of the Wolves」が、2025年初頭に発売となることが発表された。

【26年の時を経て、「餓狼伝説」が再始動。新システム“REV”が、興奮を加速させる!】

1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム「餓狼伝説」シリーズ。1999年の「餓狼 -MARK OF THE WOLVES-」から26年の時を経て、シリーズ最新作「餓狼伝説 City of the Wolves」が登場!



感性を刺激する独自の「アートスタイル」、バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、そして更なる進化を遂げた「バトルシステム」を新たに搭載。さらに初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルを始め、様々な新機能や新要素を用意。欲望に満ちたサウスタウンを舞台に、新たな“伝説”が始まる。



■CotWアナウンストレーラー

■興奮が加速する「REVシステム」を新搭載!

バトル開始から様々な特殊攻撃を繰り出せる「REVシステム」を新搭載!「REVアーツ」や「REVアクセル」、そしてS.P.G.ゾーンでは「REVブロウ」などが、「REVゲージ」の限界を超えるまで使用可能。「REVシステム」がバトルの興奮を加速させる!

■さらなる進化を遂げた歴代のバトルシステム!

シリーズ歴代のシステムも継承!「コンビネーションアタック」、「ジャストディフェンス」、「ブレーキング」、「避け攻撃」、「フェイント」、そして「S.P.G.(Selective Potential Gear)」など、四半世紀の時を超えて進化を果たした「餓狼伝説」シリーズ独自のバトルシステムが、駆け引きを熱くする!

■初心者から上級者まで幅広く楽しめる2つの操作スタイル!

テクニカルな操作スタイルの「アーケードスタイル」に加え、方向キーとワンボタンの組合せで必殺技や華麗なコンボが繰り出せる「スマートスタイル」が選択可能。格闘ゲームの初心者から上級者まで、自分の実力やレベルに応じてバトルを楽しむことができる!

【歴代人気キャラクターや新キャラクターの参戦が決定!】

【CotWキャラクターレーラー】

■日本語ボイス

■英語ボイス

【CotWキャラクター紹介】

■ロック・ハワード

Voice Actor [日本語]内田 雄馬 [英語]Griffin Puatu

「ギース・ハワード」の息子ながら、「テリー・ボガード」に育てられた複雑な出自の青年。テリーと共に生きてきたが、ある時自身の母を知る人物と出会い戦う。その人物の口から母が生きている事を告げられ、自らの生き方と向き合うためにさらなる戦いを決意した。

■テリー・ボガード

Voice Actor [日本語]近藤 隆 [英語]Michael Schneider

サウスタウンで戦う伝説の狼。ギースとの因縁に決着をつけた後、「ロック」と共に生きてきたがある大会を境に別離。数年ストリートで戦いを続けていたが、その折に格闘大会「KOF」の開催を知り、宿命の戦いに身を投じる。

■双葉ほたる

Voice Actor [日本語]石見 舞菜香 [英語]Suzie Yeung

母の死と共に行方不明となった兄を探す少女。兄とよく似た男、「牙刀」と対面するも彼は一切を否定し、兄と認めることはなかった。もう一度あの男に会い、自分の思いをぶつけるため、再び戦う決心をする。

■グリフォンマスク

Voice Actor [日本語]花田 光 [英語]Jalen K. Cassell

帰ってきた無敵のファイター。一度はリングから降りた正義のレスラーだが子供達の声援を受けカムバック。とある少年に勇気を与えるようと、さらなる激闘の舞台に挑む。

■プリチャ

Voice Actor [日本語]安済 知佳 [英語]Mia Paige

「気」という謎の原理を追う科学者。あのムエタイチャンプ「ジョー・東」の一番弟子であり、その実力は折り紙つきだが勝つ事への執着心は薄い。不思議な技を究明するため、痛いのは嫌だけど研究のためと思って戦い続けている。

上記以外にも、「餓狼伝説 City of the Wolves」には、さまざまな新機能や新要素を搭載。今後、随時発表されるので、期待して待とう。

【「EVO Japan 2024」のSNKブースにて、初試遊を実施!】

2024年4月27日〜4月29日に、東京「有明GYM-EX」にて開催される日本最大規模の格闘ゲーム大会「EVO Japan 2024」のSNKブースにて、「餓狼伝説 City of the Wolves」の初試遊が実施されるのでぜひ参加しよう。なお会場入場には有料チケットが必要。詳しくは「EVO Japan 2024」サイトにて確認しよう。





「EVO Japan 2024」サイト:https://www.evojapan.gg/



(C)EVO Japan 2024



【タイトル情報】

■「餓狼伝説 City of the Wolves (英語名: FATAL FURY: City of the Wolves)」

ジャンル:対戦格闘

発売日:2025年初頭





ティザーサイト:https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/



(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

