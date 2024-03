MLSのLAギャラクシーでプレーする吉田麻也と山根視来。

海外でも活躍するロックバンド「ONE OK ROCK」のTakaさんとの対面を果たしていた。

吉田は「Thank you for visiting us taka! 同い年、お互いに刺激し合い頑張っていこうと語り合った良き夜」とのコメントともにInstagramにその様子を投稿している。

吉田とTakaさんはともに1988年生まれの35歳。

Takaさんも「同じ歳でロサンゼルスでチームのリーダーとして活躍する吉田選手と山根選手の試合を見に!いやーカッコよかったなー。最後しっかり点決めるあたりマジでもってる!サッカーと向き合う姿勢にリスペクト!」とInstagramに綴っていた。

吉田は17日のセントルイス・シティ戦で終了間際に劇的な同点ゴールを決めている。アメリカに移住したたむらけんじさんもこの試合を観戦しており、確かに吉田はもってるかもしれない。