2024年5月25日(土)・26日(日)に横浜赤レンガ倉庫で開催される、MUSICとARTのカルチャーフェスティバル『GREENROOM FESTIVAL’24』の第6弾出演アーティストが発表された。

第6弾出演アーティストとして、DJ含む総勢8組のアーティストの出演が決定。初日25日(土)には、作詞・作曲・アレンジ、アートワークや映像に至るまで全てをセルフプロデュースするソロアーティスト・WurtS、そして2日目の26日(日)には、SuchmosのYONCE擁する新バンド・Hedigan’sの出演が決定。

またPort Loungeでは、ハワイアンレアグルーヴを中心とした音楽レーベルALOHA GOT SOULから、Roger Bong、Oliver Seguin、Max Highが出演。日本が世界に誇るKing Of Diggin‘ことMURO、世界が注目するビートメイカー/プロデューサー、JazzySportの最重要選手grooveman Spot、DJ/トラック・メイカーのMitsu the Beatsの出演が決定。

なお、一般チケットはイープラス他にて発売中。

