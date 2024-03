nana’s green tea、いちごづくしの春色限定スイーツ「苺あん白玉ラテ」と「苺あん白玉ラテ」が、2024年4月1日(月)から期間限定で登場!

また、同日より「いくらと鮭の親子どんぶり」など、グランドメニューが春夏メニューに切り替わります。

nana’s green tea「苺あん白玉パフェ」「苺あん白玉ラテ」

販売期間:2024年4月1日(月)〜4月26日(金)

販売店舗:全国のnana’s green tea70店舗

七葉が運営するカフェ「nana’s green tea」から、いちごづくしの期間限定メニュー「nana’s strawberry」が登場!

苺づくしの春色限定スイーツ「苺あん白玉パフェ」と「苺あん白玉ラテ」の2種類が販売されます。

2023年に人気を博した「あまおう」の苺あんを使用した春色苺パフェが再び味わえるほか、ドリンクは苺あんをより楽しむラテになって登場。

さらに同日より、「nana’s green tea」で提供されているグランドメニューも春夏メニューに切り替わります!

苺あん白玉パフェ

価格:1,400円(税込)

いちごづくしの春色苺パフェ!

甘酸っぱい新鮮な苺をはじめ、あまおう使用の濃厚な苺あん、苺あんでつくるクリームと、苺ソースで、苺の味わいを思い切り楽しむパフェに仕上げられています。

また、和スイーツに欠かせないもちもちの白玉と、洋スイーツ定番のミルクソフトクリームもトッピング。

いちごと和洋スイーツの組み合わせが、いちごの多彩な味わいを引き出しています。

華やかで愛らしいいちご色と、萌える新芽を思わせる抹茶ゼリーの色合いで、春のうきうきとした気分を楽しめる一品です。

苺あん白玉ラテ

価格:M 780円(税込)/ L 880円(税込)

※ICEDのみ

愛らしい色合いの苺あんを使用した、いちごをたっぷり味わう春の苺ドリンクです。

苺あんには「あまおう」を使用。

甘みと酸味が調和した風味のよい味わいが特徴の「あまおう」が白あんと合わさり、苺の味わいと和の風味のハーモニーを楽しめます。

そんな苺ラテに、さらに苺あんをトッピング。

もちもちの白玉と、ふわっと軽い食感のホイップに、苺ソースも垂らして、苺づくしのドリンクとなっています☆

苺あんのまったりとした風味を存分に味わったあとは、ホイップと混ぜ合わせて風味の変化を楽しむのもおすすめです。

※ テイクアウト利用可。店舗により対応できない場合もありますので、詳しくは各店に問い合わせください

※ テイクアウト・店内ともに税込価格は同一です

※ 一部店舗にて、販売を行っていない場合もあります

グランドメニュー:春夏メニューに切り替わり

販売開始日:2024年4月1日(月)〜

2023年5-6月のシーズンメニューにて約30,000食を売り上げた人気メニュー「いくらと鮭の親子どんぶり」がグランドメニューに復刻!

ドリンクには、これからの季節に嬉しいソーダドリンク2種に加え、季節限定メニューとして登場した「オーガニック煎茶」がグランドメニューに仲間入りします。

ランチセットのデザートに嬉しいスイーツ「抹茶と黒蜜のミニパフェ」も用意されています。

いくらと鮭の親子どんぶり

価格:R 1,380円(税込)/ S 1,230円(税込)

北海道産の新鮮な鮭の卵を丁寧に漬け込んだ、キラキラ輝くいくらは、プチっとした食感と旨みが特徴。

鮭には、北海道産で無添加の柔らかなほぐし身を使用しています。

シャキシャキと食感の良い鬼おろしといっしょに、海の親子どんぶりが楽しめる贅沢な一品です☆

各種抹茶グリーンティーソーダ

商品名・価格:

・抹茶グリーンティーソフトクリームソーダ(画像左) M 700円(税込)/L 800円(税込)

・抹茶グリーンティーソーダ(画像右) M 550円(税込)/L 650円(税込)

上質な茶葉を厳選したオリジナルブレンドの抹茶を一杯ずつ点て、炭酸水と合わせています。

ふわっと香る抹茶と、シュワっとした炭酸の喉越しは、暑くなるこれからの季節にぴったり!

ほんのり甘みを感じるドリンクです。

各種粒入りレモンソーダ

商品名・価格:

・粒入りレモンソーダ(画像左) M 580円(税込)/L 680円(税込)

・粒入りレモンソフトクリームソーダ(画像右) M 730円(税込)/L 830円(税込)

ひろしま安芸灘・とびしま街道産の国産レモンと、国産の甜菜糖が使われたレモンシロップ、レモンジャムを使用しています。

レモンの酸味がきいた、爽やかな味わいのソーダドリンクです!

オーガニック煎茶

価格:500円(税込)

※HOTのみ

食後やティータイムに、ほっこりとした時間が過ごせる「オーガニック煎茶」がグランドメニューに仲間入りしました!

抹茶と黒蜜のミニパフェ

価格:ランチセット+450円(税込)

ランチセットに追加で注文できる、小さなパフェ。

和の優しい甘さが、食後にぴったりの味わいです。

公式アプリ ダウンロード&ショップフォローキャンペーン実施中

応募期間:2024年3月31日(日)まで

プレゼント:ドリンクサイズアップ or 好きなトッピングを一品プレゼント

店頭でアプリ画面を見せると、「ドリンクサイズアップ 」か「好きなトッピング」がもらえるキャンペーンを開催中です。

「ドリンク単品」を注文の場合、会計時に公式アプリの各店舗ショップフォローページを提示でもらえます。

期間中何度でも利用できる、お得なキャンペーンです☆

※ 「ドリンク単品」での注文が対象(ドリンクセット・ランチセットは含まれません)

※ アプリ画面を提示した本人のみ対象

※ ドリンク・スイーツへのトッピング内容から選択してください

※ 内容は予告なく変更になる場合があります

※ 詳しくは各店舗に問い合わせください

春の季節限定で楽しめる、あまおう使用の「苺あん」がおいしい和パフェ&ラテ!

nana’s green teaの「苺あん白玉ラテ」と「苺あん白玉ラテ」は、2024年4月1日(月)から期間限定で発売です。

