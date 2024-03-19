15Ç¯Á°¤Ë¡ÈÆ»ÆÜËÙÀî¡É¤«¤é´ñÀ×¤ÎÀ¸´Ô¡¡¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥«¡¼¥Í¥ë¡×Ï·µà²½¤Î¤¿¤á¤ªÊÌ¤ì
¡¡¡Ö¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡×¤ÎÆüËÜ KFC ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¹¬±¿¤Î¾ÝÄ§¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥«¡¼¥Í¥ë¡×¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥«¡¼¥Í¥ë¡×¿Í·ÁÇ¼¤á¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº¸¼ê¤Ï¤Ê¤¯ÂÎ¤Ï¿¿¤ÃÇò¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¾Ð´é¤Î¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥«¡¼¥Í¥ë¡×
¢£´ñÀ×¤ÎÀ¸´Ô¤«¤é15Ç¯
¡¡¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥«¡¼¥Í¥ë¡×¤Ï¡¢1985Ç¯¤Î¥×¥íÌîµåÇ®¶¸²Ò¡¢¡Ö¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡×Æ»ÆÜËÙÅ¹¡Ê¸½ºß¤ÏÊÄÅ¹¡Ë¤Î¥«¡¼¥Í¥ëÎ©Áü¤¬¡¢Æ»ÆÜËÙÀî¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢24Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ´ñÀ×¤ÎÀ¸´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2009Ç¯6·î25Æü¤Ë¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥«¡¼¥Í¥ë¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡¡Æ»ÆÜËÙÀî¤«¤é°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥«¡¼¥Í¥ë¡×¤Ï¡¢Â»½ý¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ä¡Ö¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡×ºå¿À¹Ã»Ò±àÅ¹¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¤Ç¹¤¯°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¤Ï´ØÀ¾¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¼õÉÕ¤Ë¤ÆÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¡£¼Â¤Ë15Ç¯¤â¤Î´Ö¡Ö¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡×¤Î¹¹ðÅã¤È¤·¤ÆÀä¤¨¤º¾Ð´é¤Ç»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥«¡¼¥Í¥ë¡×¤À¤¬¡¢Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ß¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÊÝ´É¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢3·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢Âçºå¡¦Âçºå»Ô¤Ë¤¢¤ë½»µÈÂç¼Ò¤Ë¤Æ¿Í·ÁÇ¼¤á¤ò¼Â»Ü¡£ÅöÆü¤Ï¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ìò°÷¤¬»²Îó¤·¡¢¿ÀÁ°¤Ë¶Ì¶ú¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¶Ì¶úÊôÔû¡Ê¤¿¤Þ¤°¤·¤Û¤¦¤Æ¤ó¡Ë¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥«¡¼¥Í¥ë¡×¤Ø´¶¼Õ¤È¤ªÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¶¡¤¨Êª¤Ë¤Ï¡¢¸æ¿À¼ò¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¤òÊôÇ¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡×¤é¤·¤¤¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡×¤Ï¡¢¡ÖÁÏ¶È¼Ô¥«¡¼¥Í¥ë¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥«¡¼¥Í¥ë¡Ù¤¬¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¡ÈÃ¯¤Ë¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤ä¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÀº¿À¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢°ú¤Â³¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î
¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº¸¼ê¤Ï¤Ê¤¯ÂÎ¤Ï¿¿¤ÃÇò¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¾Ð´é¤Î¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥«¡¼¥Í¥ë¡×
¢£´ñÀ×¤ÎÀ¸´Ô¤«¤é15Ç¯
¡¡¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥«¡¼¥Í¥ë¡×¤Ï¡¢1985Ç¯¤Î¥×¥íÌîµåÇ®¶¸²Ò¡¢¡Ö¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡×Æ»ÆÜËÙÅ¹¡Ê¸½ºß¤ÏÊÄÅ¹¡Ë¤Î¥«¡¼¥Í¥ëÎ©Áü¤¬¡¢Æ»ÆÜËÙÀî¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢24Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ´ñÀ×¤ÎÀ¸´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2009Ç¯6·î25Æü¤Ë¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥«¡¼¥Í¥ë¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥«¡¼¥Í¥ë¡×¤À¤¬¡¢Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ß¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÊÝ´É¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢3·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢Âçºå¡¦Âçºå»Ô¤Ë¤¢¤ë½»µÈÂç¼Ò¤Ë¤Æ¿Í·ÁÇ¼¤á¤ò¼Â»Ü¡£ÅöÆü¤Ï¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ìò°÷¤¬»²Îó¤·¡¢¿ÀÁ°¤Ë¶Ì¶ú¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¶Ì¶úÊôÔû¡Ê¤¿¤Þ¤°¤·¤Û¤¦¤Æ¤ó¡Ë¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥«¡¼¥Í¥ë¡×¤Ø´¶¼Õ¤È¤ªÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¶¡¤¨Êª¤Ë¤Ï¡¢¸æ¿À¼ò¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¤òÊôÇ¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡×¤é¤·¤¤¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡×¤Ï¡¢¡ÖÁÏ¶È¼Ô¥«¡¼¥Í¥ë¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥«¡¼¥Í¥ë¡Ù¤¬¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¡ÈÃ¯¤Ë¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤ä¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÀº¿À¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢°ú¤Â³¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î
¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£