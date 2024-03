富士山の麓の絶景キャンプインフェス<FUJI & SUN>2023年のライブ映像が、3月21日正午からソニーの立体音響で配信されることが決定した。ソニーの立体音響「360 Reality Audio」は、まるでアーティストが目の前で演奏しているかのような特別な臨場感が体験できる。2023年に「SUN」ステージに出演した、ASIAN KUNG FU GENERATION 、折坂悠太、EGO WRAPPIN‘ 、木村カエラ、スガ シカオ with FUYU 、 cero 、never young beach 、ハナレグミ、ブレッド&バター、ROTH BART BARONのパフォーマンスを配信する。

日程 2024年 5月11日(土) 9:00 OPEN 10:00 START 21:00 CLOSE5月12日(日) 8:30 OPEN 9:30 START 19:00 CLOSE会場 静岡・富士山こどもの国(静岡県富士市桑崎1015)主催 FUJI & SUN ’24実行委員会(WOWOW/ローソンエンタテインメント/NTTドコモ/BS日テレ/infusiondesign)■企画制作 WOWOW / infusiondesign■運営 infusiondesign■出演 ∈Y∋ / Akie / 踊ってばかりの国 / Campanella / KID FRESINO(band set) / くくく(原田郁子&角銅真実) / くるり /クレイジーケンバンド / 鎮座DOPENESS / ハンバート ハンバート / Fabiano do Nascimento × 石若駿 / maya ongaku / 民謡クルセイダーズ / 森山直太朗 / 優河 with 魔法バンド and more...(※出演者50音順)※やむを得ない事情により出演者が変更になる場合がございます。予めご了承ください。■公式HP:https://fjsn.jp■公式X(旧:Twitter):https://twitter.com/fjsnjp■公式Instagram:https://www.instagram.com/fjsnjp■公式Facebook:https://www.facebook.com/fjsnjp【チケット情報】URL:https://l-tike.com/fjsn/ Lコード:45001▼ローソンチケットプレリク先行 オートキャンプ・各種区画サイト・パオ(抽選)受付期間:2/8(木)12:00 〜2/20(火)23:59上記券種以外(先着先行) 受付期間:2/8(木)12:00 〜2/28(水)22:30▼静岡県民割 Loppi受付期間:2/8(木)12:00 〜5/10(金)23:59▼一般発売 受付期間:3/21(木)12:00〜 (予定)※オートキャンプサイト、各種区画サイト、パオ券については、抽選先行となります。また、販売期間も異なりますので、詳細は公式ホームページかプレイガイドページよりご確認ください。