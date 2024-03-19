＜FUJI & SUN’24＞



日程 2024年 5月11日（土） 9:00 OPEN 10:00 START 21:00 CLOSE5月12日（日） 8:30 OPEN 9:30 START 19:00 CLOSE会場 静岡・富士山こどもの国（静岡県富士市桑崎1015）主催 FUJI & SUN ’24実行委員会（WOWOW／ローソンエンタテインメント／NTTドコモ／BS日テレ／infusiondesign）■企画制作 WOWOW / infusiondesign■運営 infusiondesign■出演 ∈Y∋ / Akie / 踊ってばかりの国 / Campanella / KID FRESINO（band set） / くくく（原田郁子&角銅真実） / くるり /クレイジーケンバンド / 鎮座DOPENESS / ハンバート ハンバート / Fabiano do Nascimento × 石若駿 / maya ongaku / 民謡クルセイダーズ / 森山直太朗 / 優河 with 魔法バンド and more...（※出演者50音順）※やむを得ない事情により出演者が変更になる場合がございます。予めご了承ください。■公式HP：https://fjsn.jp■公式X（旧：Twitter）：https://twitter.com/fjsnjp■公式Instagram：https://www.instagram.com/fjsnjp■公式Facebook：https://www.facebook.com/fjsnjp【チケット情報】URL：https://l-tike.com/fjsn/ Lコード：45001▼ローソンチケットプレリク先行 オートキャンプ・各種区画サイト・パオ（抽選）受付期間：2/8（木）12:00 〜2/20（火）23:59上記券種以外（先着先行） 受付期間：2/8（木）12:00 〜2/28（水）22:30▼静岡県民割 Loppi受付期間：2/8（木）12:00 〜5/10（金）23:59▼一般発売 受付期間：3/21（木）12:00〜 （予定）※オートキャンプサイト、各種区画サイト、パオ券については、抽選先行となります。また、販売期間も異なりますので、詳細は公式ホームページかプレイガイドページよりご確認ください。