ノーマン・リーダス「大阪コミコン2024」来日決定

「ウォーキング・デッド」のダリル・ディクソン役でお馴染みのノーマン・リーダスが、「大阪コミコン2024」で再来日を果たすことがわかった。2024年5月3日~5日、インテックス大阪にて開催される。

。

ノーマン・リーダスは大ヒットドラマ「ウォーキング・デッド」シリーズの主要キャラクターであるダリル・ディクソン役で一躍有名となり、シリーズ完結までの12年にわたり同役を熱演した。

2023年からは同シリーズのスピンオフ作品で、現在U-NEXTでシーズン1を独占配信中、US本国ではシーズン2の制作も決定している「ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン」で主演を務め、さらなる注目を集めている。

また、世界中で大ヒットを記録した日本のビデオゲーム『DEATH STRANDING』でも主人公のモーションキャプチャー/吹き替えを担当しており、幅広いジャンルで活躍している実力派俳優。

日本国内でも非常に人気が高いノーマン・リーダス。ファン待望となる日本のコミコンへの初参加となる。撮影会・サイン会のチケット販売の詳細は後日発表。

ちなみにリーダスはかつて千葉県の本大久保に。日本に行く時の楽しみはキデイランドを訪れること、友達の小島秀夫に会うことだという。

「大阪コミコン2024」はリーダスやマッツ・ミケルセンのほか、テムエラ・モリソン、ダニエル・ローガン、クリストファー・ロイド、リー・ト

ンプソン、トム・ウィルソン、ピーター・ウェラーの来日も決定している。

大阪コミコン 2024 開催概要

名称 大阪コミックコンベンション 2024 (略称:大阪コミコン 2024) 会期 2024 年 5 月 3 日(金・祝)11:00~20:004 日(土・祝)10:00~20:005 日(日・祝)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-5-102) 主催 株式会社東京コミックコンベンション、大阪コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス・コスプレイヤーとの交流、コンテスト・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 大阪コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

The post first appeared on .