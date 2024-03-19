Ä¹ºê ¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ë¡È¿·´¶³Ð¥é¥¤¥É¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÉÃÂÀ¸¡ª¡¡Ä¶¿¼³¤¤Çµ¯¤³¤ëÀäÂÎÀäÌ¿¤Îµß½Ð¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï
¡¡Ä¹ºê¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿°µÅÝÅª¤ÊÎ×¾ì´¶¤Î¥¹¥ê¥ëÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·´¶³Ð¥é¥¤¥É¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼ Xsense¥é¥¤¥É¡×¤ò¡¢Åö½é¤Î³«¶ÈÍ½Äê¤«¤é2½µ´Ö±ä´ü¤·¡¢3·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï¤ï¤º¤«¡¡Ä¶¿¼³¤¤ÇÃç´Ö¤òµß¤¨¤ë¤«¡©¡¡¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¢£2½µ´Ö¤Î±ä´ü¤ò·Ð¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó·èÄê¡ª
¡¡º£²óÃÂÀ¸¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼ Xsense¥é¥¤¥É¡×¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ä²»¶Á¡¢¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥É¥·¡¼¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿Ì¤ÃÎ¡ÊX¡Ë¤Î´¶³Ð¡Êsense¡Ë¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡³¤ÍÎÇîÊª´Û¤ËË¬¤ì¤¿¥²¥¹¥È¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¼³¤1Ëü3000m¤Ç¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Îµß½Ð¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¥ª¥ê¥ª¥ó¤ËÀÑºÜ¤µ¤ì¤¿»ÀÁÇ¤¬¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢»î¸³±¿ÍÑÃæ¤ÎÃµººÄú¡È¥¢¥ì¥¤¥ª¥ó¡É¤ËÅë¾è¤·¡¢Ä¶¿¼³¤¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ëÀäÂÎÀäÌ¿¡õµæ¶Ë¤Î¥¹¥ê¥ëÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê±Ç²è´Û¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÈæ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¹âÀººÙLED¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ä¡¢¹ç·×81Âæ¤Î¹âÉÊ¼Á¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡¢É÷¤äÇØÃæ¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤ÊÆÃ¼ì¸ú²Ì¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥É¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÇÁü¤ä²»¶Á¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Î×¾ì´¶¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Êª¸ì¤Ë½Å¸ü´¶¤È²Ú¤òÅº¤¨¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡Ù¼¡¸µÂç²ðÌò¤ÎÂçÄÍÌÀÉ×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¯¥¯¥ë¥¹¡¦¥É¥¢¥ó¤ÎÅç¡Ù¥¯¥¯¥ë¥¹¡¦¥É¥¢¥óÌò¤ÎÉðÆâ½ÙÊå¡¢¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥ÉRE¡§4¡Ù¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥°¥é¥Ï¥à¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥â¥Ç¥ë ¥¨¥é¡¦¥Õ¥ì¥¤¥ä¤é¤¬Êª¸ì¤òºÌ¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Åö½é¤Î¥ª¡¼¥×¥óÍ½ÄêÆü¤«¤é2½µ´Ö±ä´ü¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ï¡ÖÆÈ¼«¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¤è¤ê¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¥²¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÄ´À°¤Î»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢³«¶ÈÆü¤òÅö½é¤ÎÍ½Äê¤«¤é2½µ´Ö±ä´ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤è¤ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡Ú¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼ Xsense¥é¥¤¥É¡×³µÍ×¡Û
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§3·î29Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï¤ï¤º¤«¡¡Ä¶¿¼³¤¤ÇÃç´Ö¤òµß¤¨¤ë¤«¡©¡¡¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¢£2½µ´Ö¤Î±ä´ü¤ò·Ð¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó·èÄê¡ª
¡¡º£²óÃÂÀ¸¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼ Xsense¥é¥¤¥É¡×¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ä²»¶Á¡¢¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥É¥·¡¼¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿Ì¤ÃÎ¡ÊX¡Ë¤Î´¶³Ð¡Êsense¡Ë¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡ËÜ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê±Ç²è´Û¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÈæ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¹âÀººÙLED¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ä¡¢¹ç·×81Âæ¤Î¹âÉÊ¼Á¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡¢É÷¤äÇØÃæ¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤ÊÆÃ¼ì¸ú²Ì¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥É¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÇÁü¤ä²»¶Á¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Î×¾ì´¶¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Êª¸ì¤Ë½Å¸ü´¶¤È²Ú¤òÅº¤¨¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡Ù¼¡¸µÂç²ðÌò¤ÎÂçÄÍÌÀÉ×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¯¥¯¥ë¥¹¡¦¥É¥¢¥ó¤ÎÅç¡Ù¥¯¥¯¥ë¥¹¡¦¥É¥¢¥óÌò¤ÎÉðÆâ½ÙÊå¡¢¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥ÉRE¡§4¡Ù¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥°¥é¥Ï¥à¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥â¥Ç¥ë ¥¨¥é¡¦¥Õ¥ì¥¤¥ä¤é¤¬Êª¸ì¤òºÌ¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Åö½é¤Î¥ª¡¼¥×¥óÍ½ÄêÆü¤«¤é2½µ´Ö±ä´ü¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ï¡ÖÆÈ¼«¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¤è¤ê¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¥²¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÄ´À°¤Î»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢³«¶ÈÆü¤òÅö½é¤ÎÍ½Äê¤«¤é2½µ´Ö±ä´ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤è¤ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡Ú¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼ Xsense¥é¥¤¥É¡×³µÍ×¡Û
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§3·î29Æü¡Ê¶â¡Ë