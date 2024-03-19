¡ÚMBTI¿ÇÃÇÊÌ¡Û¤³¤¦¤¤¤¦½÷»Ò¤¬¥â¥Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡Ö¥â¥Æ½÷¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÒÂè£±°Ì¡ÁÂè£³°Ì¡Ó
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¥¿¥¤¥×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©MBTI¿ÇÃÇ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í¤ÎÀ³Ê¤ò16¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿ÇÃÇ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ä¼å¤ß¡¢ÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤ä°¤¤¿Í¤Ê¤É¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢MBTI¿ÇÃÇÊÌ¤Ë¡¢ÃËÀ¤«¤é¥â¥Æ¤ë½÷À¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢Îø°¦¤Ë³è¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£Âè3°Ì: ISFP¡ÊËÁ¸±²È¡Ë
ISFP¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤Ï¡¢·Ý½ÑÅª¤Ç´¶ÀÅª¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¤â¤Î¤ËÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¡¢ÆÈÁÏÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤ä¥á¥¤¥¯¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°¦¾ð¿¼¤¯¡¢´Å¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ïµ¤Ê¬²°¤Ç´è¸Ç¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹Â³¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¢£Âè2°Ì: ENFJ¡Ê¼ç¿Í¸ø¡Ë
ENFJ¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ç¾ðÇ®Åª¤Ç¡¢¿Í¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤·¡¢À®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âº·É¤È¿®Íê¤ò»ý¤Á¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹Â³¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÌî¿´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¢£Âè1°Ì¤Ï...
Âè1°Ì: INFP¡ÊÃç²ð¼Ô¡Ë
INFP¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤Ï¡¢Ì´¸«¤¬¤Á¤ÇÍ¥¤·¤¯¡¢¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Á¡¢Êª¸ì¤ä»í¤Ê¤É¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¼¤¤°¦¾ð¤ÈÂº·É¤ò»ý¤Á¡¢°ìÅÓ¤ËÁÛ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï²²ÉÂ¤Ç¥Ê¥¤¡¼¥Ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÊÉ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹Â³¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë