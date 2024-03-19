²¿¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Þ¤Ç?! ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌþ¤µ¤ì¤ë1¥³¥Þ¤Ë5.6Ëü¤¤¤¤¤Í¡ª
¸¤¤È»Ò¤É¤â¤Ã¤ÆºÇ¶¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤³¤ÎºÇ¶¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¤¬5.6Ëü¤¤¤¤¤Í¡¢4.1Ëü¥ê¥Ý¥¹¥È¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤Î¥»¥Ê¤¯¤ó¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë1¥³¥Þ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¼Ì¿¿¤Ë5.6Ëü¤¤¤¤¤Í¡ª
1ËçÌÜ¤Ï¿ô¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥»¥Ê¤¯¤ó¤ò¤Ê¤Ç¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤¬¡¢2ËçÌÜ¤Ï¥»¥Ê¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÉ¨¤ò¤Ä¤¤¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£¥»¥Ê¤¯¤ó¤Ë¡Ö¤ª¤¹¤ï¤ê¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â°ì½ï¤Ë¤ª¤¹¤ï¤ê¡¡
X¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤¢¤ë¸ø±à¤Ç¤Î1¥³¥Þ¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤Î¥»¥Ê¤¯¤ó¤È¤ª»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥»¥Ê¡¦º¤¤ê´é¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼(@mofusenna)¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ô¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸¤¤ò¿¨¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï¥»¥Ê¤¯¤ó¤ÎÆ¬¤òÉï¤Ç¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥»¥Ê¤¯¤ó¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¤¹¤ï¤ê¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤¼¤«»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Þ¤ÇÉ¨¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤¹¤ï¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡ª
X¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ê¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤¹¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤À¤³¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡Ö¥»¥Ê¡¦º¤¤ê´é¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¡×¤µ¤ó¤Ë¤â¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¥»¥Ê¤Ë¡Ø¤ª¤¹¤ï¤ê¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤¬´ª°ã¤¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Â¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ø¤ª¤¹¤ï¤ê¡ª¡Ù¤È¹æÎá¤ò¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é°ìÀÆ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÎÉ¤¤»Ò¤¹¤®¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ØÆùµå¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥»¥Ê¤Ï¼ê¤ò»ý¤¿¤ì¤ÆÆùµå¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤Ë¥»¥Ê¤âÌµÄñ¹³¤ÇÆùµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ïµ¢¤êºÝ¤Ë¤â¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤È¸µµ¤¤Ë°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥»¥Ê¤Ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È·É¸ì¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤ÊÎéµ·Àµ¤·¤¯¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÓÃæ¡¢¥»¥Ê¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ê¥¹¥Ó¡¼¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«Î¥¤µ¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤¬²¿¤È¤«µ¤¤ò°ï¤é¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÊÖ¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÊÌ¤ì¤¿¸å¡¢1¿Í¤¬Áö¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¸À¤¤Ëº¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢¥Õ¥ê¥¹¥Ó¡¼¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤»Ò¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤ª»¶ÊâÃæ¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê½Ð²ñ¤¤¡£¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë1¥³¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¥»¥Ê¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¤Ë¤âÃíÌÜ
¡Ö¥»¥Ê¡¦º¤¤ê´é¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¡×¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¥»¥Ê¤¯¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÆ°²è¤Î¥»¥Ê¤¯¤ó¤ÏÉ½¾ð¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤Þ¤Ç¿´¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¡ª
3ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¥±¡¼¥¤Ë¤È¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ä¡¢Âç¹¥Êª¤Î¾Æ¤°ò¤Î¼Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Þ¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤½¤Î¾ì¤òÆ°¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥»¥Ê¤¯¤ó¤Î»Ñ¤â¡£
Â¾¤Ë¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬´¥¤¯¤Î¤ò¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²£´é¤ä¡¢ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÂç´î¤Ó¤Î¥»¥Ê¤¯¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥»¥Ê¡¦º¤¤ê´é¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¡×¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¡¢¥»¥Ê¤¯¤ó¤È¤Î¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¸¡á¤«¤Ð¤¿¤¢¤¤³