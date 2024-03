最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した「コミックコンベンション(コミコン)」

2024年5月3日(金・祝)〜5月5日(日・祝)までの3日間、インテックス大阪にて「大阪コミックコンベンション 2024」の開催が決定!

今回、第2回開催となる「大阪コミコン2024」の来日セレブゲストとして、TVドラマ『ウォーキング・デッド』シリーズや、日本発のビデオゲーム『DEATH STRANDING』で有名なノーマン・リーダスさんが来日することが発表されました☆

大阪コミックコンベンション 2024(大阪コミコン 2024)来日セレブゲスト

開催日程:2024年5月3日(金)〜5月5日(日)

会場:インテックス大阪

主催: 株式会社東京コミックコンベンション、大阪コミックコンベンション実行委員会

2023年5月の初開催時に51,000人以上ものコミコンファンが駆け付けた「大阪コミコン」

海外の有名俳優や著名アーティストとの交流、映画で使用されたプロップ(小道具)の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流の場など、ポップ・カルチャーの祭典として会場中が熱狂と感動に包まれました。

そんな大熱狂に包まれた大阪コミコンの待望の第2回が2024年5月3日(金・祝)〜5月5日(日・祝)に開催!

そして「大阪コミコン2024」の第2弾来日セレブとして、TVドラマ『ウォーキング・デッド』シリーズや、日本発のビデオゲーム『DEATH STRANDING』で有名なノーマン・リーダスさんの来日が決定。

5月3日(金・祝)より3日間の開催となる大阪コミコン2024の会期中、会場内での写真撮影会およびサイン会等が予定されています。

※撮影会・サイン会のチケット販売の詳細については後日発表されます

来日セレブゲスト ノーマン・リーダス

『ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン』シーズン1(全6話)U-NEXTで独占配信中

©2023 Stalwart Productions LLC.

ノーマン・リーダスさんは大ヒットドラマ『ウォーキング・デッド』シリーズの主要キャラクターであるダリル・ディクソン役で一躍有名となった人気俳優です。

シリーズ完結までの12年にわたり同役を熱演。

2023年からは同シリーズのスピンオフ作品で、現在U-NEXTでシーズン1を独占配信中、US本国ではシーズン2の制作も決定している『ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン』で主演を務め、さらなる注目を集めています。

また、世界中で大ヒットを記録した日本のビデオゲーム『DEATH STRANDING』でも主人公のモーションキャプチャー/吹き替えを担当しており、幅広いジャンルで活躍している実力派俳優です。

『DEATH STRANDING』には大阪コミコン2024への来日が決定しているマッツ・ミケルセンさんも出演しており、ノーマン・リーダスさんとマッツ・ミケルセンさんの共演も大阪コミコンのステージで見ることができます。

過去には日本の千葉県に住んでいたこともあり、日本国内でも非常に人気が高いノーマン・リーダスさん。

今回はファン待望となる日本のコミコンへの初参加となります☆

『ウォーキング・デッド』シリーズのダリル・ディクソン役で人気を集めるノーマン・リーダスさんが来日決定!

大阪コミックコンベンション(大阪コミコン)2024は、2024年5月3日(金・祝)〜5月5日(日・祝)の3日間、インテックス大阪にて開催です☆

