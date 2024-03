PlayStation 5(PS5)向けのVRヘッドセットとして登場した「PlayStation VR2(PSVR2)」は、初期の売上が前モデルを上回ったとソニーが発表する好調なスタートを切ることに成功していました。しかし、記事作成時点での売れ行きは不調で、在庫多数で一時生産停止せざるを得ない状況に追い込まれていることが、Bloombergの報道により明らかになっています。

Sony Hits Pause on PSVR2 Production Until It Clears Unsold Inventory - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-18/sony-hits-pause-on-psvr2-production-as-unsold-inventory-piles-upPlayStation VR2 production halted until Sony can actually sell PSVR2shttps://www.gamedeveloper.com/business/playstation-vr2-production-halted-until-sony-can-actually-sell-psvr2sPlayStation reportedly halts production after a disastrous hardware launch | The Sunhttps://www.thesun.co.uk/tech/26766475/playstation-psvr2-production-stop/Sony is reportedly pausing PSVR 2 production to clear excess inventory - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/3/18/24104649/sony-pausing-playstation-vr2-productionSony may have paused PS VR2 production to clear a backlog of unsold unitshttps://www.engadget.com/sony-may-have-paused-ps-vr2-production-to-clear-a-backlog-of-unsold-units-142930523.html2023年2月に発売されたPSVR2は、PS5で使えるVRヘッドセットとして発売され、発売から最初の6週間での販売台数で初代PSVRを上回りました。しかし、発売以降のPSVR2の出荷台数は四半期ごとに減少していることが、IDCの調査により明らかになっています。なお、ソニーはPSVR2の発売前に「PSVR2の在庫を200万台分用意している」と公言していました。PSVR2にはHorizonシリーズのHorizo​​n Call of the Mountainやグランツーリスモ7、バイオハザード ヴィレッジ VRモードといった人気作や人気作の関連コンテンツが存在しますが、依然として人気コンテンツはそれほど多くは存在しておらず、「PSVR2の売れ行き不調の原因はコンテンツ不足にある」とBloombergは指摘しました。なお、BloombergはMetaやAppleといった大企業も自社製のVRあるいはARヘッドセットで、同じようなコンテンツ不足問題に直面していると指摘しています。この他、PSVR2は「希望小売価格が税込7万4980円とPS5本体よりも高額である」という問題も抱えています。これらの影響を受け、PSVR2は在庫が多数残る状況に陥っており、ソニーは在庫を処理できるまでPSVR2の生産を一時停止したとBloombergは報じています。なお、発売前にもBloombergは「PSVR2の予約台数が少なかったため初期出荷台数が半減される」と報じましたが、ソニーはこれを否定しています。「ソニーがPlayStation VR2の生産台数を半減」と報じられるもソニーは否定 - GIGAZINEなお、ソニーのゲーム部門であるSony Interactive Entertainment(SIE)は2024年2月末に約900人の人員削減を実施しており、この人員削減も同社のVRタイトル開発に携わってきた従業員に影響を与えています。この人員削減により、VRゲーム「PlayStation VR WORLDS」などの開発を担当してきたLondon Studioは閉鎖され、Horizo​​n Call of the Mountainの開発元であるゲームスタジオ・Firespriteも影響を受けています。ソニーのゲーム部門「SIE」が900人の解雇を発表、VRゲームの開発スタジオを解散し日本でも退職支援パッケージを展開 - GIGAZINEなお、ソニーはPSVR2で利用できるコンテンツを拡充すべく、PSVR2をPCでも利用可能にする方針を発表しています。「PlayStation VR2(PS VR2)」が2024年内にPCでも利用可能になるとソニーがひっそり発表 - GIGAZINE