「今日も素敵やん」

俳優のすみれさんが3月16日、自身のInstagramを更新。ぴっちりしたドレスで圧巻のスタイルがあらわになった姿を披露しました。「Congrats @editionginza on your official opening! 」とつづったすみれさんはホテル「東京エディション銀座」が公式に開業されたことを祝福すると、ぴっちりしたミニ丈のドレス姿で圧巻のスタイルがあらわになったショットなど、6枚の写真をアップ。同所でのパーティーショットだと思われます。

母になっても変わらぬ美貌

この投稿には、「ゴージャス」「美しいです」「圧倒的な美女ですね」「どんどん美しさが増して本当に素敵」「とてもかっこいいです!!憧れ」「今日も素敵やん」など、ファンから称賛の声が上がりました。14日の投稿でも、胸元がざっくりと開いた黒いドレス姿を披露し、母になっても変わらぬ美貌に称賛の声が上がったすみれさん。これからも、すてきなショットに注目ですね!(文:小林 清峰)