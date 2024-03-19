・ニデックは見直し買いで６０００円台回復、好業績評価で底値圏離脱の兆し

・守谷輸送機が急反発、サムスン重工業からの受注を好感

・旭ダイヤが約６年ぶり４ケタ大台、次世代パワー半導体向け商品で業績回復軌道に乗る

・さくらネットが大幅高で一時８０００円台回復、エヌビディア関連で再注目

・Ｍｉｐｏｘが続急騰、半導体関連の出遅れで機関投資家の実需買い観測も

・クシム続伸、ｅｎｉｓｈとゲームのパートナーシップ締結

・ザイン昨年来高値更新、データサーバー事業への参入を材料視

・テクノロジーがカイ気配切り上げ、今期経常益倍増で連続最高益更新を計画

・ＨＰＣシスが大幅続伸、エヌビディア製ＧＰＵカードの販売で収益貢献の期待

・エクサＷｉｚがカイ気配スタート、第一三共とのＡＩ創薬プロジェクトの成果を好感



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS

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