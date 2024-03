■「皆さんが制服を着ているので先生になった気分」(幾田りら)「なんでもトライして! 落ち込む必要はない」(あの)浅野いにおによる同名コミックをアニメーション映画化した『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』(前章:3月22日公開/後章:5月24日公開)。前章の公開目前の3月18日に、現役高校生試写会が都内で実施され、声優を務めた幾田りらとあのが登壇した。主人公の門出やおんたんと年齢が近く、青春真っ盛りであろう高校生約100名が会場に詰めかけるなか、主人公・小山門出役の幾田と“おんたん”こと中川凰蘭役のあのが笑顔満開で登場。「かわいい~!」などの黄色い声援&拍手喝采の中でイベントはスタートした。【イベントレポート】100名の初々しい高校生を前に、あのは「参加者みんなが高校生のイベントなんてなかなかない」とシチュエーションに驚くと、幾田も「瑞々しい。皆さんが制服を着ているので先生になった気分」とレア体験に興味津々だった。幾田は本作の原作漫画について「画力の迫力がすごい。母艦や建造物の細かいディティールの大迫力に心を奪われた。全体のストーリーのコントラストも刺激的で最後まで止まらずに読んだ」と絶賛。あのも「セリフから浅野先生の言葉の力を感じて、読んでいて感情がぐちゃぐちゃになる様(さま)がぼくの好みで、最後まで楽しく読んだ」とお気に入りだった。本作において幾田・あのともに初主演。あのは声の演技も初挑戦となった。アフレコ収録について幾田は「自分ではない誰かの人生をアニメの中でその人として生きるのは楽しかった」と振り返ると、あのも「普段ぼくは早口に慣れていないので、セリフを何度も噛んだ。でも、やっていくうちにそれが楽しくなって、気持ちがいいセリフも多かった。自分の成長も感じられた」と手応えを得ていた。イベントでは集った高校生との質疑応答も実施。高校生活中にでっかいことをしたいという生徒から「今、高校生だったら何をしたいか?」と聞かれたあのは「ぼくは高校時代は学校生活を楽しめていたタイプじゃなかったので、行事を全力で楽しんでみたい」と返答。これに幾田が「一緒に体育祭とかしたいね!」と誘うと、あのは「真面目に真剣にやり遂げたい」と意気込んでいた。一方、幾田はその生徒が「金魚を飼っている」と知ると「金魚配信のYouTuberになっちゃえば? 金魚YouTuberのパイオニア!」と謎のジャンルを勧めて、すかさずあのから「…誰も見ないよ」とツッコまれ、場内爆笑となった。大学受験に失敗し、予備校に通う予定という生徒からは「人生に行き詰ったときにどうやって自分を元気づけるのか?」との質問が。するとあのは「でもさ、大学に落ちてここに来る行動力があるなら何でも出来るよ! もうなんでもやっていける。なんでもトライして! 落ち込む必要はない」と叱咤激励。幾田も「予備校に通おうとする踏ん張る力があるならば、もうなんでもできると思います」とエールを送っていた。そんふたりは、自分を元気づける方法として「好きなものを買う。行きたい場所に行く」(あの)、「家族や親友と会って悩みを口に出して、自分が楽しいと思えることを目標に据える」(幾田)と答えた。また「人前で緊張しないコツ」について聞かれた幾田は「緊張とどう向き合うかが大切。私もライブ前には瞑想して自分と向き合う、ひとりの時間を作る。ひとりの時間をたっぷり作ると落ち着いてステージに上がることができるから」と自身のルーティン伝授。これにはあのも共感を示して「ぼくもライブ前にはひとりになる時間を作ってもらって集中する。自分がステージに立つ人としての向上心と意識を高めていく。グワーッと充電」と打ち明けていた。高校生からの質問を受けたあとには、幾田とあのが「流行を知りたい。今何が流行っていますか?」と高校生たちに逆質問。これに会場から、通知が来たら2分以内に自分の写真を撮って投稿するアプリ「BeReal」の名前が挙がると、あのは「おお…。なんでそんなに自分で自分を追い詰めるの?」と驚いた様子で、幾田も「なんだか強いられてる感が強い。今は加工が当たり前の時代にリアルを写し出すという領域まで来ているんだ…」とZ世代の最先端ぶりに感心していた。作品への熱い思いを語ったふたりは、イベント最後に、作品タイトルの頭文字である「デ」がデザインされたうちわを持った高校生たちと一緒にフォトセッションを行い、大盛況の中幕を閉じた。映画情報『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』3月22日(金)前章、5月24日(金)後章 全国ロードショー原作:浅野いにお「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」(小学館「ビッグスピリッツコミックス」刊)キャスト:幾田りら あの種崎敦美(崎はたつさきが正式表記)島袋美由利 大木咲絵子 和氣あず未 白石涼子入野自由 内山昂輝 坂 泰斗 諏訪部順一 津田健次郎アニメーションディレクター:黒川智之シリーズ構成・脚本:吉田玲子世界設定:鈴木貴昭キャラクターデザイン・総作画監督:伊東伸高アニメーション制作:Production +h.配給:ギャガ主題歌:前章「絶絶絶絶対聖域」ano feat. 幾田りら後章「青春謳歌」幾田りら feat. ano(C)浅野いにお/小学館/DeDeDeDe Committeeリリース情報2024.03.20 ON SALE幾田りら feat. anoDIGITAL SINGLE「青春謳歌」2024.03.20 ON SALEano feat. 幾田りらDIGITAL SINGLE「絶絶絶絶対聖域」2024.03.20 ON SALEano feat. 幾田りらSINGLE「絶絶絶絶対聖域」2024.04.17 ON SALE幾田りら feat. anoSINGLE「青春謳歌」映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』作品サイトededede.jp幾田りら OFFICIAL SITEhttps://lilasikuta.jp/あの OFFICIAL SITEhttps://ano-official.com/