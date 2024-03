Qualcommがスマートフォン向けSoC「Snapdragon 8s Gen 3」を発表しました。Snapdragon 8s Gen 3を搭載したスマートフォンでは、画像生成AIやチャットAIをローカルで動作させられるとのことです。Snapdragon 8s Gen 3 Mobile Platform | Our Newest Mobile Processor | QualcommQualcomm Brings the Best of On-Device AI to More Smartphones with Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm

Introducing #Snapdragon 8s Gen 3 - premium, personalized. ✨ It unites the most sought-after features, like high-speed on-device generative #AI, from your favorite Snapdragon 8 Series platforms for an experience that’s supremely yours. pic.twitter.com/ElZk4rCazd— Snapdragon (@Snapdragon) March 18, 2024

https://www.qualcomm.com/news/releases/2024/03/qualcomm-brings-the-best-of-on-device-ai-to-more-smartphones-witSnapdragon 8s Gen 3は2023年10月に登場したSoC「Snapdragon 8 Gen 3」の廉価版に位置付けられた製品です。Snapdragon 8s Gen 3はSnapdragon 8 Gen 3と比べてCPU性能やモデム性能が低下していますが、「30種以上の大規模言語モデルや生成AIモデルを実行できる」「4nmプロセスで製造されている」といった特徴は共通しています。Qualcommによると、Snapdragon 8s Gen 3搭載スマートフォンでは「Baichuan-7B」「Llama 2」「Gemini Nano」「Zhipu ChatGLM」といった大規模言語モデルをローカルで実行できるとのこと。Snapdragon 8s Gen 3とSnapdragon 8 Gen 3のスペック比較表は以下の通り。モデルSnapdragon 8s Gen 3Snapdragon 8 Gen 3CPUQualcomm KryoQualcomm KryoCPU動作周波数最大3GHz最大3.4GHzGPUQualcomm AdrenoQualcomm AdrenoNPUQualcomm HexagonQualcomm HexagonメモリLPDDR5xLPDDR5xメモリ動作周波数4.2GHz4.8GHz映像再生最大4K:120fps最大8K:60fpsモデムSnapdragon X70 5G Modem-RF SystemSnapdragon X75 5G Modem-RF Systemモデム通信速度下り最大5Gbps:上り最大3.5Gbps下り最大10Gbps:上り最大3.5GbpsWi-FiWi-Fi 7、Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、Wi-Fi 4Wi-Fi 7、Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、Wi-Fi 4BluetoothBluetooth 5.4Bluetooth 5.4製造プロセス4nm4nmすでにHonor、iQOO、realme、Redmi、XiaomiといったメーカーがSnapdragon 8s Gen 3を搭載したスマートフォンを準備しており、2024年3月中にSnapdragon 8s Gen 3搭載デバイスが発表される予定です。