XGが、自身初となるワールドツアー<XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”>の詳細を発表した。5月18日・19日の大阪城ホール、5月25日・26日のKアリーナ横浜で開催される日本公演を皮切りに、クアラルンプール、シンガポール、ソウル、台北、バンコク、マニラ、他アジアの国と地域(追加予定あり)でツアーをスタートし、10月に北米、11月にヨーロッパ、その他の地域での開催も予定されている。

<XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”>

詳細:https://xgalx.com/xg/news/detail.php?id=1115282



「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Landing at Osaka」

2024年5月18日(土)

【大阪】⼤阪城ホール

OPEN 16:00 / START 17:00

※JST/KST



2024年5月19日(日)

【大阪】⼤阪城ホール

OPEN 14:00 / START 15:00

※JST/KST



「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Landing at Yokohama」

2024年5月25日(土)

【神奈川】Kアリーナ横浜

OPEN 16:00 / START 17:00

※JST/KST



2024年5月26日(日)

【神奈川】Kアリーナ横浜

OPEN 14:00 / START 15:00

※JST/KST



※開場・開演時間は変更になる可能性があります。

※日本以外で開催されるWORLD TOURの開催情報、チケット・先行情報は随時、追加で解禁いたします。



[日本公演チケット]

VVIP SEAT:後日発表 / VIP SEAT:18,000円 / 指定席:13,000円

※システム手数料は別途発生致します。



・ALPHAZ ANNUAL PREMIUM/STANDARD会員先行抽選予約:3月22日(金)12:00〜2024年3月27日(水)23:59

https://xgalx.com/xg/news/detail.php?id=1115242

詳細:https://xgalx.com/xg/news/detail.php?id=1115282「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Landing at Osaka」2024年5月18日(土)【大阪】⼤阪城ホールOPEN 16:00 / START 17:00※JST/KST2024年5月19日(日)【大阪】⼤阪城ホールOPEN 14:00 / START 15:00※JST/KST「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Landing at Yokohama」2024年5月25日(土)【神奈川】Kアリーナ横浜OPEN 16:00 / START 17:00※JST/KST2024年5月26日(日)【神奈川】Kアリーナ横浜OPEN 14:00 / START 15:00※JST/KST※開場・開演時間は変更になる可能性があります。※日本以外で開催されるWORLD TOURの開催情報、チケット・先行情報は随時、追加で解禁いたします。[日本公演チケット]VVIP SEAT:後日発表 / VIP SEAT:18,000円 / 指定席:13,000円※システム手数料は別途発生致します。・ALPHAZ ANNUAL PREMIUM/STANDARD会員先行抽選予約:3月22日(金)12:00〜2024年3月27日(水)23:59https://xgalx.com/xg/news/detail.php?id=1115242

デビュー2周年を迎えた3月18日にInstagram / OFFICIAL FANCLUB ”ALPHAZ”で行われた2周年記念のライブ配信では、配信途中に突如、画面に異常が生じ、配信が中断されたと思いきやハウリングする狼の様子が映し出され、その後ワールドツアーの詳細が発表されるというXGらしいスペシャルなサプライズ演出で情報解禁が行われた。XGメンバーは、ライブ配信の中で「ワールドツアーを通じて、世界各国のALPHAZのみなさんとお会いして、共鳴する、という意味でこのようなタイトルになりました! 今日発表された地域以外でも公演を予定しているので、楽しみに待っていてください!」「XGとしてやりたいことはまだまだいっぱいあるので、ALPHAZと一緒にそれを叶えて、宇宙に行きたいです!」とコメントした。ワールドツアーの解禁に合わせて、日本公演のチケット先行抽選予約受付に伴う、オフィシャルファンクラブ・ALPHAZ入会キャンペーンもスタート。 ALPHAZ先行抽選予約は、3月22日12時から開始される。昨年11月26日に行われた、初となる単独有観客ライブ<XG 'NEW DNA' SHOWCASE in JAPAN>では、チケット応募件数が20万件を超えるなど大成功をおさめ、グループの注目度と期待度の高さを証明したXG。ワールドツアーはもちろん、2024年の国内外でのさらなる躍進がますます期待される。また、XGメンバーによる‘宇宙会談’をテーマにしたデビュー2周年記念コンテンツ「XG 2nd Anniversary Movie ‘Space Conference’」も公開されているので、合わせてチェックを。