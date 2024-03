スイサイダル・テンデンシーズに加入したジェイ・ワインバーグ(Dr)が、3月16日に東京で開催された<PUNKSPRING 2024>でドラムの位置から撮影した映像を公開した。「Cyco Vision」のパフォーマンスがとらえられている。昨年秋、スリップノットを脱退したワインバーグは、今月5日、スイサイダル・テンデンシーズに加入したことを発表。14日に大阪で開かれた単独公演が、同バンドでの初ライヴとなった。ワインバーグは、その大阪公演の動画もSNSで公開しており、「今夜の大阪はスイサイダル・テンデンシーズとの本当に刺激的な初公演となった。決して忘れることのない、楽しい夜にしてくれたみんなに心から感謝…」とコメントしている。

Tonight in Osaka was an absolutely exhilarating first show with @OFFICIALSTIG. My sincere gratitude to everyone who made it an evening I’ll never forget… pic.twitter.com/l7E4qZrpps