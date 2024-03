年上俳優との熱愛認めた女優ハン・ソヒ、左手薬指に輝く指輪は恋人との“ペアリング”ではなかった！

昨日(3月18日)午後にハワイでの個人スケジュールを終え、仁川(インチョン)国際空港を通じて帰国した女優ハン・ソヒ。

【写真】女優ハン・ソヒ、「タトゥーびっしり」上半身

一連の熱愛騒動で、ファンはもちろん、多くの人々が彼女の帰国に注目した。フルメイクでベーシックながらも華麗な衣装が目立ったハン・ソヒは、特に左手の薬指につけられた指輪で話題をさらった。

現在、オンライン上では「リュ・ジュンヨルとお揃いのカップルリング(ペアリング)をわざと見えるようにつけてきたのか」といった声が上がっている。

ペアリングではなかった!

しかし本サイト提携メディア『OSEN』の取材の結果、ハン・ソヒがつけていたのは、2人のペアリングではないことが確認された。

(写真提供=OSEN)3月18日、帰国したハン・ソヒ。左手薬指には指輪が

ハン・ソヒの知人は3月19日、『OSEN』に「ハン・ソヒ本人に確認してみた結果、彼女が4番目の指にはめた指輪は友情指輪」と説明した。

その知人は「故郷の友達と合わせた誕生石の指輪だ」と明らかにした。

1994年生まれのハン・ソヒは誕生日が11月18日なので、宝石の一種であるトパーズで飾られた指輪だ。

ハン・ソヒは蔚山(ウルサン)出身で、デビュー後も様々なインタビューを通じて、依然として故郷の友人らと良い関係を続けていることを明らかにしてきた。

なおハン・ソヒは3月16日、自身のブログを通じてリュ・ジュンヨルと熱愛中であることを率直に認め、「良い感情を持って関係を継続していく仲で合っている」と直接明らかにした。

リュ・ジュンヨルの所属事務所側も同日、「リュ・ジュンヨルとハン・ソヒが今年初めから交際を始めた」と伝えた。

(記事提供=OSEN)

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。