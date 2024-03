ユ・ジョンフン＆イ・ギテク主演、胸キュンBL「ボナペティ！」5月24日よりDVD発売決定！

話題の胸キュンボーイズラブコメディ「ボナペティ!」のDVD化が決定した。映画「セム Saem」のファン・ギュイル監督が演出を手掛け、ユ・ジョンフン✕「悪魔判事」イ・ギテク主演で実写化された話題のBLドラマ「ボナペティ!」。日本でも昨年11月22日(水)より先行配信が開始され、好評を博している本作のセルDVDが、いよいよ5月24日(金)にリリースされる。

広告代理店に勤務し、多忙な日々を送る会社員・ドフン(ユ・ジョンフン)。ある日隣に引っ越してきたのは、大学時代に突然退学した同じ学科の後輩ユンス(イ・ギテク)だった。あの時ユンスが急に姿を消した理由とは? 食事を共にするうち、ドフンは次第にユンスのことが気になっていく……。そんなラブストーリーに、ユンスが作る料理の数々が花を添え、視聴者の五感を刺激する“飯テロ”要素が満載のドラマとなっている。絶品料理で一日を癒され、一口ごとに惹かれあっていく、まるでコース料理のようなロマンス。DVDには、本編映像に加え、キャストコメント、本国予告映像が収録され、場面カット満載のリーフレットも封入される。美味なる胸キュンボーイズラブコメディ「ボナペティ!」を改めて楽しんでいただきたい。

■商品概要

「ボナペティ!」

2024年5月24日(金)リリース



●DVD-SET

GNBF-5873 7,920円(税抜7,200円)

<DVD2枚組>

・DISC1:本編1〜4話収録

・DISC2:本編5〜8話、キャストコメント・本国予告映像収録予定

<封入特典>

リーフレット(4P予定)



【ストーリー】

インスタント食品で生き延び、家と会社を往復するだけの惨めな会社員チョン・ドフン(ユ・ジョンフン)は、隣に引っ越してきた男性からもらった甘酒で、久しぶりの糖分補給をする。引っ越してきたのは、大学時代に突然退学した学科の後輩イ・ユンス(イ・ギテク)だった。2人はいつの間にか会社を退勤した後に一緒にご飯を食べるのが当たり前の仲に。ドフンは自分も知らないうちに、ユンスに対する感情が高まっていく......。



【キャスト】

ユ・ジョンフン

イ・ギテク:「悪魔判事」ほか



【スタッフ】

脚本:イ・ミンギョン

監督:ファン・ギュイル「セム Saem」



制作:GOGOSTUDIO AND NEXT ENTERTAINMENT WORLD

製作年:2023年/製作国:韓国/全8話

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

(C) 2023 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & GOGOSTUDIO. All Rights Reserved.