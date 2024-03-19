º£°æ³¨Íý»ÒµÄ°÷¤Ï¹ñ²ñ¤Ç¼êÏÃÈäÏª¤â¡Ä¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤ë¡È¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¼Ì¿¿¡É¤ÈÈïºÒÃÏË¬Ìä¤Î´Ö¤Î°¤µ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Îº£°æ³¨Íý»Ò»²±¡µÄ°÷¤¬18Æü¡¢Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Î½¸Ãæ¿³µÄ¤Ç¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£º£°æ»á¤ÏËÁÆ¬¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¤ª¸«Éñ¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼êÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Æ½Ò¤Ù¤¿¡£´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤é¤ËÈïºÒÃÏ¤Ç¤Î¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼êÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¼ÁÌä¤·¤¿¤¬¡¢¹ñ²ñÃæ·Ñ¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
º£°æ³¨Íý»ÒµÄ°÷¤Ï2ÅÙ±ê¾å¡Ä¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¥ï¡¼¥É¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤ÏÀ¸°Õµ¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ð¤«¤ê
¡¡º£°æ»á¤Ï1·î4Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ä2Æü¤Ëµ¯¤¤¿³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î¹Ò¶õµ¡¤ÈÆüËÜ¹Ò¶õµ¡¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¸«Éñ¤¤¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯7·î¤Ë±ê¾å¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ½÷À¶É¤ÎµÄ°÷¤Ë¤è¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¸¦½¤¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡Ô¤¢¤Á¤³¤ÁÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯Í¾Íµ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¸ý¤À¤±¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡Õ¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢º£°æ»á¤Ï3·î11Æü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÃÏ¸µÁª½Ð¤ÎµÜËÜ¼þ»Ê»²µÄ±¡µÄ°÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÐÀî¸©Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¶¨²ñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÃÏ°è³èÆ°»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¤¢¤µ¤¬¤ª¥Ï¥¦¥¹¡×¤ËË¬¤ì¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¼«Ì±ÅÞÏÂ²Î»³¸©Ï¢¤¬¼çºÅ¤·¤¿ÀÄÇ¯¶É¤Îº©¿Æ²ñ¤ËÏª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤°áÁõ¤òÃå¤¿½÷À¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¾·¤¤¤¿ÌäÂê¤È¤È¤â¤Ë¡¢½÷À¶É¤Î"¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¼Ì¿¿"ÌäÂê¤¬ºÆÇ³¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ô¾Ç¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤«¡©¡Õ¡Ô»Å»ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ëÀ¨¤¤¤Í¡Õ¡Ô¤ï¤¶¤ï¤¶3·î11Æü¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¥»¥ó¥¹¡ª¡Õ¤Ê¤É¤ÈÈéÆù¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó18Æü¤Ë¤Ï¹ñ²ñ¤Ç¼êÏÃ¤ÇÈïºÒÃÏÊó¹ð¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¹ñÌ±¤Ë8¥«·îÁ°¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¸¦½¤¸å¤Î¥ì¥Ý¡¼¥ÈÁûÆ°¤â»×¤¤½Ð¤µ¤»¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ôº£°æ³¨Íý»Ò¤µ¤ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»ë»¡¥ì¥Ý¡¼¥ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¥è¡Á¡Õ¡Ô¥Õ¥é¥ó¥¹Î¹¹Ô¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò½Ð¤¹¤Û¤¦¤¬Àè¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£°æ»á¤ÏºòÇ¯7·î30Æü¤Î¼«¿È¤Î¾¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¤µ¤¤ÎË¬±Û¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎË¬Ê©¤Ï¤È¤Æ¤â¼Â¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÄÉ¤Ã¤Æ³èÆ°Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¤½¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÏÌ¤¤ÀSNS¤Ç¤Ï¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ñÌ±¤Ï´üÂÔ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£