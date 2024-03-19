¡Ú»¨³Ø¥¯¥¤¥º¡Û¡ÖAÈ½¡×¤È¡ÖBÈ½¡×¤Î°ã¤¤¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëcitrus¡£
º£²ó¤ÏÏÃÂê¤Î¾ðÊó¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤Ò¤ÈµÙ¤ß¡£Æ¬¤ÎÂÎÁà¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
½ÐÂê¤¹¤ë¤Î¤Ï»¨³Ø¥¯¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¡ÖAÈ½¡×¤È¡ÖBÈ½¡×¤Î°ã¤¤¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¢£µ¤¤Ë¤Ê¤ë²òÅú¤Ï¡Ä
Åú¤¨¤Ï¡Ä¡Ä¡Ö¢¹ñºÝµ¬³Ê¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¢£²òÀâ
ÆüËÜ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»æ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡ÖAÈ½¡×¤È¡ÖBÈ½¡×¤Î2¼ïÎà¡£AÈ½¤È¤Ï¥É¥¤¥Ä¤«¤éÍ¢Æþ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝµ¬³Ê¤Î¤³¤È¤Ç¡¢BÈ½¤È¤ÏÆüËÜ¤Ç¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Îµ¬³Ê¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹¾¸Í»þÂå¤ËÆÁÀî¾·³²È¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÈþÇ»»æ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¡¢¹ñ¤ÎÊ¸½ñ¤Î9³ä¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿BÈ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¹ñºÝµ¬³Ê¤ÎAÈ½¤ËÅý°ì¤¹¤ëÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½ñÀÒ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢Ê¸²½¡¦¼Ò²ñ¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦ÃÏÍý¡¦Îò»Ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦·Ý½Ñ¡¦À¸³è¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¡ÄÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é»×¤ï¤ºÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö»¨³Ø¥¦¥ó¥Á¥¯¡×¤ò2000ËÜ¡¢°ìµó¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Ê¸·ÏÍý·Ï¤Ç¤Ï¤¯¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢ºÇ¶¯¤Î¡ÖÂç¿Í¤Î¶µÍÜ¡×¤òÆÀ¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡ª ¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö