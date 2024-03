【写真】熱愛相手ハン・ソヒの“左手薬指”には指輪…二股疑惑もあるリュ・ジュンヨルが本日（19日）公の場に

女優ハン・ソヒとの熱愛を認めた俳優リュ・ジュンヨルが公の場に出てくる。

【写真】「頭が沸騰した女」ハン・ソヒ最悪のイメージダウン

リュ・ジュンヨルは本日(3月19日)午後、ソウル某所で行われるファッションブランドのフォトイベントに参加する予定だ。ハン・ソヒとの熱愛を認めて以降、初の公の場に出るということで多くの注目が集まっている。

先立って15日、ハン・ソヒとリュ・ジュンヨルがハワイ旅行を楽しんでいたという目撃談が広がり、熱愛説が浮上。両者は「プライベート」と慎重な立場を取ったが、ハン・ソヒがブログで熱愛は事実であると認めた。以降、リュ・ジュンヨルも所属事務所を通じて「今年初めからハン・ソヒと良い心を確認して会っている」と熱愛を認めた。

ハン・ソヒ(左)とリュ・ジュンヨル

しかし、リュ・ジュンヨルの元恋人である女優のヘリが、インスタグラムのストーリーに「面白いね」と意味深な文を載せたことで、“乗り換え恋愛”、“二股”疑惑が広がることに。これにハン・ソヒは、「私も面白い」としてヘリを狙ったかのような言葉をインスタグラムに投稿したが、一部では態度が軽率だったという非難を買っている。

そして迎えた18日、ヘリは「11月に8年間の恋愛を終えるという記事が出た。その(別れに至るまでの)過程は短い期間に下した判断でもなかったし、破局記事が出た直後にも私たちはもっと話をしてみようという対話を交わした」とし、「だが、その対話を交わして以後、いかなる連絡も出会いも持たなかった」と立場を明らかにした。

それとともに、「4カ月後、新しい記事に接してからの感情は、俳優のイ・ヘリではないイ・ヘリとして受け入れられたようだ」として、「瞬間の感情で被害を及ぼすことになり再び申し訳ない」と付け加えた。

ヘリが立場を表明した一方、ハン・ソヒは同日に仁川(インチョン)国際空港を通じてハワイから帰国。左手薬指には指輪がはめられていた。

(写真提供=OSEN)18日に帰国したハン・ソヒ。左手薬指には…。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

◇リュ・ジュンヨル プロフィール

1986年9月25日生まれ。2014年に短編映画『ソーシャル・フォビア』でデビュー。人気ドラマ『恋のスケッチ〜応答せよ1998〜』でキム・ジョンファン役を熱演し、一躍注目を浴びた。その後、映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』(2018年日本公開)、『ザ・キング』(2017年)、『金の亡者たち』(2019年日本公開)と、数々の話題作に出演。2017年には『恋のスケッチ』で共演したGirl's dayヘリと交際を認め、大きな話題を呼んだが、2023年11月13日に「破局した」と報告した。