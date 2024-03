「ラザロ・プロジェクト」シーズン2、描き下ろし漫画と主演パーパ・エッシードゥのインタビューが到着

人類滅亡を防ぐために時をリセットする使命を負ったエージェントたちの活躍を描くタイムリープアクション・ドラマ「 時を戻せ、世界を救え!」シーズン2が、Amazon チャンネル上の動画配信サービス「スターチャンネルEX」で独占日本初配信中!TV放送の「BS10 スターチャンネル」では2024年3月25日(月)から字幕版を、3月29日(金)から吹替版が独占日本初放送予定となる。

“タイムリープ”ものという人気ジャンルに、パンデミックや核戦争などタイムリーなトピックを巧みに盛り込んだシーズン1は、Rotten Tomatoesの批評家評100%、視聴者評71%と高評価を獲得し、BAFTA Cymru Awards(英国アカデミー・ウェールズ賞)では最優秀TVドラマ賞を受賞するなど大ヒットを記録。その待望のシーズン2はIMDbで8.4点と前シリーズ越えの高数値をたたき出し、世界中で大ヒット中だ。

この度、本作の配信&放送を記念して、海外旅行の実録漫画で人気の漫画家・五箇野人さんによる描き下ろし漫画が到着。シーズン1の内容を振り返りつつ、シーズン2での注目点を紹介する漫画となっている。シーズン1を観ていない人も、すでに観ている人も必見の漫画だ。

さらに、タイムリープ能力を持つ主人公ジョージを演じた英国の注目俳優パーパ・エッシードゥのインタビューも到着。シーズン1のヒットを受け、脚本家のジョー・バートンやキャストたちと何度も話し合いを重ね、「前作よりもさらに面白い」とシーズンの2出来に自信たっぷり。時間軸も一層複雑化し「タイムトラベルとパラレルワールドが絡んできて頭が混乱して、ウイスキーを飲みたくなりました(笑)」と、どの時間軸にいるのか把握するのが大変だったと語るコメントも。ハリウッドも注目するジョー・バートン×実力派俳優パーパ・エッシードゥが魅せる新たな展開をぜひお見逃しなく。

旅する漫画家・五箇野人による描き下ろし漫画

パーパ・エッシードゥ(ジョージ役)インタビュー全文 © Sky Studios Limited (2023).

──『ラザロ・プロジェクト』シーズン1は大ヒットとなりましたね。

シーズン2にあたってどのような話し合いがありましたか?

脚本家のジョー(・バートン)やキャストたちと食事をしながら、何度も話し合いを重ねました。毎週多くの新作ドラマが公開されますが、その中でも『ラザロ・プロジェクト』は斬新な作品だったのではと思います。さらにスケールアップし、新鮮で、謎が深い作品にするにはどうしたらいいか考えました。前作超えの面白さですよ!

──シーズン2のストーリーを教えてください。

シーズン2は、シーズン1ラストの2秒後から始まり、世界は3週間の無限タイムループから抜け出せない事態に陥っています。また、ジョージの恋人のサラ(チャーリー・クライヴ)はタイムリープが可能になる血清を飲み、ラザロ・プロジェクトの存在を知ることになりました。ふたりはラザロの本部に行き、ジョージはサラを助けるためにやったことを洗いざらい白状します。結果彼はラザロを即刻解雇され、なんとサラがスカウトされるんです!ジョージはローン・レンジャー的な存在として、名誉挽回のためにこの無限ループを解決しようと単独行動します。

──ジョージはラザロに戻りたいのでしょうか?

シーズン1では、「恋人を救うためなら世界を滅ぼしてもいい!」という、わがままで平凡な男でした。今回は思いあがっているわけではなく、自分には特別な何かがあると信じているんです。反逆者になりたくはなく、組織に戻りたいと思っています。

──シーズン2でジョージの障害となるものは?

ラザロがどれだけ健全な組織なのかジョージは疑問を感じるようになります。ある意味ジョージの敵でもあります。また、行く先々で彼を殺そうとする男が登場します。その理由が全くわかりません。最大の課題は、世界がはまり込んだタイムループを解決するにはどうしたらいいかということです。

──今回登場する「タイムブレイク・イニシアティブ」とはどんな組織ですか?

彼らはラザロとは正反対のタイムトラベルに関する理想や哲学、イデオロギーを掲げています。ラザロは、タイムトラベルはコントロールされるべきであり、リセットできるのは1年だけ。7月1日がチェックポイントだと考えています。一方、タイムブレイク・イニシアティブは、タイムトラベルは自由であるべきだと考えています。この両者の違いが、どのような結末になるか楽しみにしてください。

──時間軸が複雑なストーリーですが、今回のジョー・バートンの脚本はいかがでしたか?

彼は本当に頭がいいんですよ。タイムトラベルにパラレルワールドも絡んでくるし、すっかり頭が混乱して、ウィスキーを飲みたくなりました(笑)でも「どうせやるなら、平凡なものよりも、大胆なことをやろう!」というジョーの才能と想像力を信じています。

──肉体を使う役でしたよね。アクションは楽しいですか?

大好きです!僕はスポーツや体を動かすことが好きなんですよ。演劇学校でも、ムーブメントの授業が好きでした。結果、チャンスも増えましたし、型にはめられる役者にはなりたくないと思っています。

──ところで昨年のチェックポイントの日、7月1日には何をしましたか?

キャストのWhatsAppグループに投稿しましたよ!「みんな大丈夫?昨日寝た人いる?」って(笑)

海外ドラマ 『ラザロ・プロジェクト 時を戻せ、世界を救え! シーズン2』 (全8話)

【配信】「スターチャンネルEX」

<字幕版・吹替版> 独占配信中 ※毎週木曜、1話ずつ更新

【放送】「BS10 スターチャンネル」

<STAR1 字幕版> 3月25日より 毎週月曜 23:00 ほか ※3月20日(祝・水)14:00 吹替版 第1話無料放送

<STAR3 吹替版> 3月29日より 毎週金曜 22:00 ほか

▼シーズン2スタート直前!シーズン1一挙放送 『ラザロ・プロジェクト 時を戻せ、世界を救え!』 (全8話)

<STAR1 字幕版> 3月23日(土)~3月24日(日)10:30頃~4話ずつ一挙放送

<STAR3 吹替版> 3月22日(金)~3月23日(土)23:00頃 4話ずつ一挙放送

The post first appeared on .