¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÀìÂ°¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ëAIÈô¹Ô¥«¥á¥é¡ØHOVERAir X1 Smart¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ½é¾åÎ¦¡ª
HOVERAir X1 Smart¤ÎÌ¥ÎÏ
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖHOVERAir X1 Smart¡×¤Ï¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ëAIÈô¹Ô¥«¥á¥é¤Ç¡¢¥ê¥â¥³¥óÉÔÍ×¤Ç¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î¾å¤ÇÎ¥ÃåÎ¦¤·¤Þ¤¹¡£AI¤òÅëºÜ¤·¤¢¤é¤«¤¸¤á¥×¥í¥°¥é¥à¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë5¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÈô¹Ô¥â¡¼¥É¤ò»È¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤éÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ï¤º¤«99g¤Î½ÅÎÌ¤È¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤Î¤¿¤á¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£°ì¿Í°ì¿Í¤Î»×¤¤½Ð¤òÁ¯ÌÀ¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¢¤Ê¤¿ÀìÍÑ¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
HOVERAir X1¤Ï2023Ç¯¤ËÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Î¡ÖThe Best of CES 2024¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¸½ºßÀ¤³¦Ãæ¤Î10Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë99g¤Ë·ÚÎÌ²½¤·¤¿¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ØHOVERAir X1 Smart¡Ù¤Ï¡¢¹Ò¶õË¡¾åµá¤á¤é¤ì¤ëµö²Ä¡¦¾µÇ§¤¬É¬Í×¤Ê¤¯µ¤·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
ºÇ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¥×¥í¤¬»£±Æ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤òÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¥É¥í¡¼¥ó¤ª¤è¤ÓÈô¹Ô¥«¥á¥éÊ¬Ìî¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢10Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤¿°ì´Ó¤·¤¿µ»½Ñ¤ÈAIµ»½Ñ¤«¤éÆÀ¤¿Ë¤«¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀìÂ°AI¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿Âæ¿ô¤Ï10ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»È¤¤Êý¤Ï¡©
¤Þ¤ë¤Ç¥×¥í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬»£±Æ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤òÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥â¥³¥óÉÔÍ×¤Ç¥¿¥Ã¥Á°ì¤Ä¤Ç´ÊÃ±¤ËÁàºî¤¬²ÄÇ½¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç°ì¿Í°ìÂæ¼«Ê¬ÀìÍÑ¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¹¹Ô¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â»Ä¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
DATA
ZERO ZERO ROBOTICS¡¿HOVERAir X1 Smart
½Å¤µ¡§99g¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¹þ¡Ë