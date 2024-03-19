·î³Û8778±ß¤«¤éÊ¿Æü²¿ÅÙ¤Ç¤â¡ª¥É¥³¥â¤¬¥´¥ë¥Õ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥µ¥Ö¥¹¥¯¡ÖGOLF me¡ª¡×Äó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â(°Ê²¼¡§¥É¥³¥â)¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤¬·î¤Ë²¿ÅÙ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥´¥ë¥Õ¥é¥¦¥ó¥É·î³ÛÄê³Û¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖGOLF me¡ª¡×¤ò2024Ç¯3·î5Æü¤«¤éÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖGOLF me¡ª¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥´¥ë¥ÕÃç´Ö¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤ë(¢¨Í½Ìó¸¡º÷²èÌÌ¥¤¥á¡¼¥¸)
ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥é¥¦¥ó¥É·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÍ§Ã£¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¥´¥ë¥Õ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£ÄÌ¾ï¤Ï¥é¥¦¥ó¥É¤´¤È¤Ë¥×¥ì¡¼ÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤ÈÊ¿Æü¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¤º¤Ã¤ÈÄê³Û¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥´¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÉÑÅÙ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö1Ç¯¥×¥é¥ó(8778±ß/·î)¡×¡¢¡Ö6¥«·î¥×¥é¥ó(9878±ß/·î)¡×¡¢¡Ö3¥«·î¥×¥é¥ó(1Ëü978±ß/·î)¡×¤Î3¤Ä¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÚÆü¡¦½ËÆü¤Ê¤É¤â¥é¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÅÚÆü¡¦½ËÆü¡¦ÆÃÄêÆüÍøÍÑ(4950±ß/²ó)¡×¡¢Í§Ã£¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¤ó¤Ó¤ê¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡Ö2¥µ¥àÊÝ¾ÚÍøÍÑ(4950±ß/²ó)¡×¡¢¡Ö3¥µ¥àÊÝ¾ÚÍøÍÑ(1650±ß/²ó)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÄÉ²Ã²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡ÖGOLF me¡ª¡×¥á¥ó¥Ð¡¼²ñ°÷(ÍÎÁ)¤È°ì½ï¤Ê¤é¡¢Æþ²ñÁ°¤Ë¡Ö¥²¥¹¥ÈÍøÍÑ(9900±ß/²ó)¡×¤Ç¤ª»î¤·ÍøÍÑ¤â¤Ç¤¤ë¡£
ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÍøÍÑÎÁ¶â100±ß¤Ë¤Ä¤1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îd¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ë¤Û¤«¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤âd¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£Áª¤Ù¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ï¸½ºß¡¢´ØÅì¥¨¥ê¥¢20¥«½ê¡¢¶áµ¦Åì³¤¥¨¥ê¥¢10¥«½ê¤ÈÁ´30¥«½ê¤Û¤É¡£º£¸å¤âÄó·È¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ï½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2024Ç¯5·î31Æü(¶â)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö1Ç¯¥×¥é¥ó¡×¤ò¿½¤·¹þ¤ß¤·¤¿¿Í¤Ï1Ç¯´Ö·î³ÛÎÁ¶â8778±ß¤¬7678±ß¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¥´¥ë¥Õ¾åÃ£¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï¡¢ËÜÈÖ¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¡£¼«Âð¤äÎý½¬¾ì¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡ÖGOLF me¡ª¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£