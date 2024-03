2024年5月25日(土)・26日(日) 横浜赤レンガ倉庫で開催する、MUSICとARTのカルチャーフェスティバル<GREENROOM FESTIVAL’24>の最終出演アーティストが発表された。最終出演アーティストとして、DJ含む総勢7組のアーティストの出演が決定した。初日では、作詞・作曲・アレンジ、アートワークや映像に至るまで全てをセルフプロデュースする21世紀生まれのソロアーティスト“WurtS”、2日目は、SuchmosのYONCE擁する新バンド“Hedigan’s”が出演。 また無料エリアとなるPort Loungeのステージでは、ハワイアンレアグルーヴを中心とした音楽レーベルALOHA GOD SOULから、ロジャー・ボン、オリヴァー・セグアン、マックス・ハイのメンバーが出演。さらに日本が世界に誇るKing Of Diggin‘ことMURO、世界が注目するビートメイカー/プロデューサーでありJazzySportの最重要選手grooveman Spot、 ヒップホップユニットGAGLEのメンバーでもあり、DJ/トラック・メイカーのMitsu the Beatsが出演する。

2024年5月25日(土)・26日(日)横浜赤レンガ倉庫主催・企画・制作:グリーンルームフェスティバル実行委員会 c後援:横浜市 / J-WAVE / FM ヨコハマ■5/25 Sat.JUNGLEMac Ayres・KREVA・PUNPEE・AI・ AwichSUPER BEAVER・The BONEZ・ MONGOL800・ androp STUTS・SIRUP・TENDRE・ JP THE WAVY・ WurtS・離婚伝説 Roger Bong・Oliver Seguin・Max High■5/26 Sun.TONES AND ITom Grennan・SG Lewis・Jessie Reyez平井 大・ORANGE RANGE・RIP SLYME・ Def Tech Nulbarich・Kroi・SPECIAL OTHERS・羊文学 佐野元春&THE COYOTE BAND・Hedigan’s・Lucky Kilimanjaro MURO・grooveman Spot・ Mitsu the Beats