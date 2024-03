2023年元旦の大事故で生死の境を彷徨ったジェレミー・レナーは、長く厳しい治療とリハビリ生活の中で、『アベンジャーズ』仲間のロバート・ダウニー・Jr.に精神的に支えられていたのだそうだ。

ホークアイとアイアンマンとして共演を果たしたレナーとダウニー・Jr.。レナーが事故に遭ってから、同じく『アベンジャーズ』メンバーのクリス・エヴァンスやスカーレット・ヨハンソンがエピソードが伝えられていたが、実はダウニー・Jr.も陰で盟友を支えていた。

「僕たちはよくFaceTimeで楽しく話していました。まるで付き合っているみたいでした」と、レナーは米に話している。レナーは7トンもの巨大除雪車に轢かれ瀕死状態となった後、常人であれば「精神的に耐えられないレベル」の痛みを四六時中感じていたという。

そんな中で、ダウニー・Jr.が朗らかな調子で気を紛らわせようとしてくれたようだ。「一番重要なのは、君がしっかりすることだ。君がどう感じているかはどうでもいい。君がしっかりしているように見えていることが全てだ」と言われたと、レナーは明かしている。本当に仲が良くないとできないような内容のやり取りだ。

レナーは事故当時、主演ドラマシーズン更新の途中だった。実は、ダウニー・Jr.も妻のスーザンと夫婦ともども「メイヤー・オブ・キングスタウン」のファンなのだそう。治療中、レナーはダウニーからこう言ってもらったそうだ。「『メイヤー』の撮影に戻らないとダメだよ。こっちは続きが気になってるんだから」。

人生が文字通り潰れるかもしれないような、ただ事ではない壮絶な事故だったことは、もちろんダウニー・Jr.もわかっているだろう。それでもなお、軽い骨折程度の扱いのように、普段通りの励ましをくれたことは、レナーにとって本当に救いになったはずだ。ダウニー・Jr.からの言葉もあってか、レナーは事故からわずか1年のスピードで、無事に「メイヤー・オブ・キングスタウン」シーズン3のしている。

Source:

The post first appeared on .