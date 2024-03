映画『DUNE/デューン 砂の惑星』(2021)にダンカン・アイダホ役で出演したジェイソン・モモアが、自身の再演の可能性について言及した。

現在、世界ではが大ヒット中。やゼンデイヤ、レベッカ・ファーガソン、ジョシュ・ブローリンら前作の主要キャストが揃って続投する中、物語の都合上モモアの続投は叶わなかった。

米との間で『デューン 砂の惑星 PART2』の話題となったモモアは、自身も映画を鑑賞したことを明かしながら、「(原作の)本は確実に読んだほうがいいですよ。これからたくさんのことが起きるのでね」と意味深にコメント。その意図を察したインタビュアーが「ダンカン・アイダホが生き返るんですよね?」と切り返しているように、モモアが演じたダンカンは『デューン 砂の惑星』の続編『デューン 砂漠の救世主』で復活を果たす。

これを承知のモモアも「良い未来が訪れるでしょうね」と応じながらも、「もしダンカン・アイダホが……おっと、何の話でしたっけ?これは言っちゃいけないんです」とダンカン関連のコメントを自らストップ。「問題になってしまうのでね。くそっ!」と悔しさを見せつつ、「1作目ではカットされてしまったすごく豪快なシーンもありました」「第3作ではそれを取り戻せるように頑張りますよ」とダンカン役復帰を示唆した。

第3作の原作となる『デューン 砂漠の救世主』は『デューン 砂の惑星』のラストから12年後が舞台で、ポール・アトレイデスの物語の完結編。ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督は脚本執筆を完了させている。

続投に前向きな主演のティモシー・シャラメは以前、3作目が製作されたら「モモアが帰ってくる」と、モモアとの再会を楽しみにしていた。今回、3作目についてのコメントを自ら控えたモモア、水面下ではゴーサインが出た時に備えて続投の打診をすでに受けているのかもしれない。

『デューン 砂の惑星 PART2』は公開中。

Source:

The post first appeared on .